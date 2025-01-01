رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على خبر استشهاد 80 مواطنا بينهم عشرات المجوعين في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

"الحياة الجديدة":

-المغير تبكي شهيدها.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويغلق المدخل الشمالي لسلفيت

-مصطفى يبحث مع نظيره المصري جهود وقف حرب الإبادة على شعبنا وتكثيف الإغاثة العاجلة

-مئات الآلاف يواصلون تظاهراتهم في إسرائيل للمطالبة بوقف العدوان على غزة

-كلاب بوليسية واذلال: الاسيرات الفلسطينيات يتعرضن للتنكيل بسجن الدامون

-مصر تجدد رفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني وتدعو الدول الى عدم المشاركة في هذا الجريمة النكراء

-الرئيس اللبناني: نسعى لتجنب أي "خضات" بعد قرار تجريد حزب الله من سلاحه

-البرازيل: مخطط الاستيطان الإسرائيلي "E1" يهدد كيان دولة فلسطين

"الأيام:

67- شهيدًا .. غارات عنيفة على خان يونس وغزة ومجازر بحق طالبي المساعدات

-الضفة: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في محافظات عدة

-احتجاجات واسعة في أرجاء إسرائيل تـطـالـب بـوقـف الـحـرب وإطـلاق الـمحتجـزيـن

-الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط احتلال مدينة غزة

-مصطفـى يبحـث مـع نظيـره المصـري جهود وقف الإبادة وتكثيف الإغاثة

"-السلام الآن": سلطات الاحتلال أنشأت مستوطنـة جـديدة في قـلب الخليـل

-إسرائيل تقصف "منشأة للطاقة" باليمن وتعترض صاروخًا باليستيا

*"القدس":

- 80 شهيدا بينهم عشرات المجوعين

-مصر وقطر تعتزمان تقديم مقترح جديد

-الأردن يعلن قريبا إعادة التجنيد الاجباري

-مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط اعتقالات واسعة بالضفة

-المغير تودع شهيدها حمدان أبو عليا

-فرنسا والبرازيل تدعوان إسرائيل للتخلي عن "E1"

"-الاونروا": نظام المساعدات الإسرائيلي الأميركي يجلب الموت

-الآلاف يتظاهرون في نيويورك تحت شعار "أوقفوا تجويع غزة"

-القاهرة: الدول التي قيل انها وافقت على استقبال أهالي غزة أكدت رفضها التهجير