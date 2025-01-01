مصدر عسكري إسرائيلي يقر بتغير أسلوب قتال “حماس”: أكثر تنظيما وجرأة ضد قواتنا

القدس المحتلة/سما/

بعد عدة أيام من مناورة الفرقة 99 بالمنطقة الجنوبية من حي الزيتون بمدينة غزة، يلاحظ الجيش الإسرائيلي طريقة قتال مختلفة لمقاتلي حركة “حماس” في مواجهة قواته، وفق تقرير عبري.

عناصر من كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أمنة أثناء تسليمها رهينتين إسرائيليتين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار عملية التبادل السابعة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 19 يناير. في رفح، جنوب غزة، بتاريخ 22 فبراير 2025. / Gettyimages.ru

وفي حديث مع صحيفة “معاريف” العبرية، علق مصدر عسكري على طريقة قتال “حماس” في غزة، التي “يقر الجيش الإسرائيلي أنها تغيرت”، قائلا: “لقد جاءوا إلى القتال أكثر تنظيما وأكثر جرأة في مواجهة قواتنا. على عكس ما حدث في بيت حانون قبل بضعة أسابيع، نرى أن المقاتلين قاموا بتلغيم المحاور بالعبوات الناسفة، ونفذوا عددا غير قليل من عمليات إطلاق الصواريخ المضادة للدروع نحو قواتنا”، مشيرا إلى أنه “بفضل الإجراءات الصحيحة التي قامت بها القوات، لم تقع إصابات بين صفوفنا”، على حد قوله.

وأضاف المصدر: “نجحنا في إصابة عدد غير قليل من المقاتلين في الأيام الأخيرة في حي الزيتون، كما نجحت القوات في إصابة عدد من النقاط الميدانية لحماس في الحي”.

وحسب “معاريف”، تضم القوات لواء الإطفاء 990، ومقاتلي لواء “الناحال”، ومقاتلي اللواء السابع للمدرعات، “الذين يعملون للسيطرة على عدد من المناطق في حي الزيتون، وذلك لزيادة الحصار على مدينة غزة والتحكم بشكل أفضل في عمق المدينة من خلال المراقبة وإطلاق النار”.

جدير بالذكر أن كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أعلنت عن عدد من العمليات التي نفذتها ضد الجيش الإسرائيلي، وجاء في بيانات منفصلة لها أنها “استهدف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا 4” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” في شارع 8 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”، وأنها “استهدفت دبابة ميركافا صهيوينة بقذيفة “الياسين 105” في منطقة “المصلبة” جنوب حي الزيتون”.

وذكرت “القسام” أن مقاتليها “تمكنوا يوم الأربعاء الماضي من تنفيذ كمين مركب استهدف قوة صهيونية في أرض البرعصي جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.، حيث استهدفوا قوة من جنود الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG”، وأطلقوا النار من الأسلحة الرشاشة صوب قنّاص تمركز داخل أحد المنازل، كما استهدفوا ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتي العمل الفدائي تم وضعهما داخل قمرة القيادة، واستهدفوا ناقلة جند أخرى من نوع “نمر” بقذيفة الياسين 105″، لافتة إلى أنه “خلال انسحاب المجاهدين من منطقة الكمين، تم استهداف منزلين تحصن بهما جنود الاحتلال بقذائف “التاندوم” و”الياسين 105″ وأكد المقاتلون إيقاع جنود الاحتلال خلال الكمين بين قتيل وجريح”.

وأشارت “القسام” لاحقا أنها “استهدفت موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون”، وأن مقاتليها تمكنوا “بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس، من دك موقع قيادة وسيطرة للعدو في محيط مجمع المحاكم جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون”.

وأكدتا “القسام” أنها “استهدف دبابة “ميركافا” صهيوينة بقذيفة “الياسين 105″ أمس السبت قرب مفترق دولة جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة”.