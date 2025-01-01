الطقس: درجات الحرارة حولها معدلها السنوي

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.