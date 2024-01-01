الاموال القطرية ..ملايين الدولارات لمسؤولين إسرائيليين ومقربين من نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

بعد خمسة أشهر من التحقيق في علاقة قطر بمكتب رئيس الوزراء نتنياهو، كشفت "كان نيوز" أن الدوحة حوّلت نحو 10 ملايين دولار (34 مليون شيكل) خلال عامين ونصف حتى أكتوبر 2024 لمسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم مسؤولون سابقون في الموساد ومديرو شركة "كوسيو"، إضافة إلى مقربين من رئيس الوزراء، مقابل خدمات متنوعة.

وفقًا للتقرير، حوّلت قطر في أحد المشاريع مئات آلاف الشواكل شهريًا إلى شركة بريطانية، والتي بدورها حوّلت الأموال إلى مسؤولين أمنيين ومقربين من رئيس الوزراء.

تلقّت شركة "بيرسبشن" المملوكة لسروليك أينهورن 45 ألف دولار شهريًا، بينما تلقّى يوناتان أوريتش حوالي 18 ألف دولار شهريًا. كما حُوّلت مبالغ المشروع إلى مسؤولين كبار سابقين في المؤسسة الأمنية والموساد، وإلى شركة "كويوس" التي تُشغّل البنية التحتية التكنولوجية. وفي مشروع آخر، تلقّى المتحدث السابق باسم نتنياهو، إيلي فيلدشتاين ، حوالي 40 ألف شيكل شهريًا

يوناتان أوريتش نفى عبر منصة "إكس" تلقي أموال من قطر أو العمل لصالحها خلال الحرب، وانتقد تقرير "كان نيوز" مؤكداً أنها لم تتواصل معه مباشرة. في المقابل، قال الصحفي روي يانوفسكي إنه تواصل مع محامي أوريتش الذي امتنع عن الرد، فيما شدد أوريتش على ضرورة التواصل معه شخصياً ووصف يانوفسكي بأنه غير مهني.