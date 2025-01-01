  1. الرئيسية
عشرات الشهداء والجرحى في القطاع معظمهم قرب مراكز المساعدات في قطاع غزة

الإثنين 18 أغسطس 2025 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في القطاع معظمهم قرب مراكز المساعدات في قطاع غزة



غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٥٥ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.
وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٦٢ شهيدا منذ فجر الأحد في قطاع غزة ٤١ منهم قرب مراكز المساعدات.
وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة الماضية سبع حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.
وارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى ٢٥٨ شهيدًا، من بينهم ١١٠ أطفال.

غزة والشمال
وارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين في مديرية التربية والتعليم بحي الدرج بمدينة غزة.
واصيب خمسة مواطنين جراء قصف اسرائيلي استهدف شقة سكنية بمحيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.
واستشهد ستة مواطنين واصيب ٨ اخرين من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.
وواصل جيش الاحتلال نسف المنازل بالمتفجرات في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وادّت الغارات على الحي خلال مساء الأحد لاستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم رجل وزوجته من عائلة مرتجى.
جنوب القطاع
واستشهد ٣٨ مواطناخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في غارات متفرقة على خان يونس اغلبهم من منتظري المساعدات.
ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
وسط القطاع
واستشهد ثلاثة مواطنين بقصف استهدف منزلا لعائلة الشاعر ببلوك ١٢ بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
وارتقت شهيدة ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلاً محيط مسجد الشقاقي بمخيم ٢ بالنصيرات وسط القطاع
الاحصائيات
وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٤٧ مواطن بينهم ٩ شهداء انتشال و ٢٢٦ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦١٩٤٤ شهيدًا و ١٥٥٨٨٦ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.
وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٠٤٠٠ شهيدًا ٤٣٨٤٥ إصابة.
وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ١٤ شهيد ١٣٢ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٩٣٨ شهيدًا وأكثر من ١٤٤٢٠ إصابة.

