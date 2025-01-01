رئيس الوزراء مصطفى يبحث مع نظيره المصري سبل وقف الحرب وإدارة غزة

القاهرة/سما/

التقى رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، نظيره المصري د. مصطفى مدبولي، اليوم الأحد في مقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، حيث بحثا مستجدات الأوضاع السياسية، وجهود وقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والتوصل لوقف فوري شامل ومستدام لإطلاق النار، ووقف اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف مخططات الضم والتهجير.

ونقل مصطفى تحيات الرئيس محمود عباس والحكومة وشعبنا لأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري الشقيق، مثمنا الموقف المصري الثابت والداعم لقضيتنا وشعبنا، ومؤكدا على استمرار تنسيق الجهود المشتركة والمواقف بين فلسطين ومصر بالإضافة للأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا، وفتح كافة المعابر مع قطاع غزة لدخول المساعدات الاغاثية والإنسانية، ووقف التوسع الاستعماري في الضفة الغربية واعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين.

وأكد رئيس الوزراء على استعداد دولة فلسطين لتحمل مسؤولياتها كافة في قطاع غزة، وفق نظام سياسي واحد وقانون واحد وسلاح واحد، وتوحيدها مع الضفة الغربية، وأهمية البناء على مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في الطريق نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما بحث مصطفى مع نظيره المصري آخر المستجدات والتحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان، وتحديث الخطط المشتركة لضمان سرعة الاستجابة العاجلة لجهود الإغاثة والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وبما يفشل مخطط التهجير.

من جانبه نقل رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه الرئيس محمود عباس وللحكومة والشعب الفلسطيني، مؤكدا على موقف بلاده الثابت الداعم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة وفي كافة المحافل الدولية، واستمرار بذل بلاده كافة الجهود مع الشركاء الدوليين والدول الصديقة من أجل التوصل لوقف إطلاق نار دائم ومستدام، واستعداد مصر لعقد مؤتمر إعادة الإعمار فور وقف العدوان.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ووزير الصحة د. ماجد أبو رمضان، ووزير التخطيط والتعاون الدولي د. اسطفان سلامة، ووزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة د. سماح حمد، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.