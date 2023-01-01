  1. الرئيسية
واشنطن تطلب تفاصيل الإخلاء قبل تنفيذه ..رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطة احتلال غزة

الأحد 17 أغسطس 2025 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، صادق على خطة لاحتلال مدينة غزة.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن رئيس الأركان وافق على خطة لاحتلال غزة، على أن يصادق عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الثلاثاء المقبل.
وأوضحت أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” سيعقد اجتماعا نهاية الأسبوع للمصادقة عليها.
وأضافت الهيئة، أن نيتسان ألون، مسؤول ملف الأسرى والرهائن في الجيش الإسرائيلي، شارك في المباحثات التي انتهت بالمصادقة على الخطة.

وأشارت إلى أنه “سيتم عرض خطة إخلاء الفلسطينيين في غزة على الأمريكيين بناء على طلبهم”.
وأوضحت الهيئة أن الخطة تتضمن إخلاء قسريا واسعا للفلسطينيين خلال أسبوعين على الأقل، على أن يبدأ تنفيذها بعملية عسكرية تتبعها عملية دخول تدريجي إلى المدينة.
فيما قالت القناة 12 العبرية، إن رئيس الأركان الإسرائيلي صادق على خطة احتلال مدينة غزة، وستُقرها الحكومة قبل نهاية الأسبوع.

وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” خطة طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.
وفي 11 من الشهر ذاته، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وفق شهود عيان للأناضول.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944  شهيد  و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.

