ايران تهدد اسرائيل : ضبط النفس انتهى واي عمل عسكري سيقابل برد "ساحق"

الأحد 17 أغسطس 2025 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران تهدد اسرائيل : ضبط النفس انتهى واي عمل عسكري سيقابل برد "ساحق"



طهران / وكالات /

هددت هيئة الأركان العامة الإيرانية إسرائيل والولايات المتحدة، مدعية أنهما مارستا ضبط النفس خلال حرب الأيام الـ12، لكن أي عمل مستقبلي سيقابل برد "ثقيل وساحق"

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. فان تهديدات قاسية من إيران تجاه إسرائيل والولايات المتحدة، حيث أصدرت هيئة الأركان العامة الإيرانية بيانا شديد اللهجة هددت فيه بأن أي "سوء تقدير أو عمل شيطاني آخر" من إسرائيل سيقابل برد أقوى وألم أكثر من الردود السابقة.

وصدر البيان في وقتٍ يشهد توتراتٍ متصاعدة، ويشير أيضًا إلى "حرب الاثني عشر يومًا" - وهو مصطلحٌ استخدمته إيران لوصف الاشتباكات الأخيرة بين البلدين. ويزعم الإيرانيون أنهم مارسوا خلال تلك الحرب ضبط النفس المتعمد وامتنعوا عن استخدام جميع قدراتهم. وجاء في البيان: "في حرب الاثني عشر يومًا، مارسنا ضبط النفس وامتنعنا عن القيام بعمليات واسعة النطاق"، متهمًا "أمريكا المجرمة والشريرة" و"النظام الصهيوني الظالم" بالتآمر ضد إيران".

