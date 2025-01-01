الادارة الأمريكية توضح سبب وقف التأشيرات للقادمين من غزة

واشنطن/سما/

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لشبكة "سي بي إس" بان بلاده لن نتعاون مع أي جماعات لها صلات أو تعاطف مع حماس.

واضاف" علينا أن نوقف مؤقتا إصدار التأشيرات للقادمين من غزة"

واكد" ان وقف إصدار التأشيرات للقادمين من غزة لا يقتصر على الأطفال، بل يشمل بعض البالغين الذين يرافقونهم".

واضاف "سنوقف مؤقتا برنامج منح التأشيرات للقادمين من غزة ونعيد تقييم آلية فحص هذه التأشيرات".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت تعليق إصدار جميع التأشيرات المؤقتة لسكان قطاع غزة، بما في ذلك تأشيرات الزيارات الإنسانية والطبية، وذلك بحجة مراجعة الإجراءات المتعلقة بمنحها خلال الأيام الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان نُشر عبر منصتها الرسمية على موقع "إكس": "تم تعليق جميع تأشيرات الزيارة للأفراد من غزة بينما نجري مراجعة شاملة وكاملة للإجراءات والآليات التي تم اعتمادها في إصدار عدد محدود من التأشيرات الإنسانية والطبية المؤقتة في الأيام الماضية".