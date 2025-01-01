  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تؤكد رفضها لتهجير الشعب الفلسطيني وتدعو لعدم المشاركة بالجريمة النكراء

الأحد 17 أغسطس 2025 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تؤكد رفضها لتهجير الشعب الفلسطيني وتدعو لعدم المشاركة بالجريمة النكراء



القاهرة /سما/

جددت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني ودعت الدول إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء. 

وقالت إنها "تتابع بقلق بالغ ما تردّد في الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول بشأن قبول تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الأحد، أن مصر، من خلال اتصالاتها مع الدول التي تردّد موافقتها على استقبال الشعب الفلسطيني، أفادت بعدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة.

وجددت مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أي ذرائع أو مسوغات أو مسميات، سواء كان التهجير قسريًا أو "طوعيًا" من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية.

كما أكدت مصر أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك فيه، باعتباره ظلمًا تاريخيًا لا مبرر أخلاقيًا أو قانونيًا له، ولن تسمح به لما سيؤدي إليه حتمًا من تصفية القضية الفلسطينية.

ودعت مصر كافة دول العالم المحبة للسلام إلى عدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لمبادئ القانون الدولي الإنساني كافة، والتي تشكّل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا، وتمثّل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع. كما حذّرت من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء وما قد تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الوزراء الفلسطيني يزور معبر رفح برفقة مسؤولين مصريين

الاحتلال يستأنف إدخال الخيام ومعدات الإيواء إلى غزة استعدادا لنقل سكان شمال القطاع جنوبا

الإعلام العبري : فيديو البرغوثي إهانة دولية جديدة لإسرائيل

الولايات المتحدة توقف تأشيرات الدخول لسكان قطاع غزة…

الاحتلال يحقق في سقوط مسيّرة إسرائيلية تكتيكية متقدمة في غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي يعقد اجتماعا “حاسمًا” للمصادقة على خطة احتلال مدينة غزة بالكامل وإجلاء سكانها نحو الجنوب

بالأسماء: وصول 6 أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: المتظاهرون الذين يطالبون بإنهاء الحرب في قطاع غزة يعززون موقف “حماس” ويؤخرون تحرير الأسرى

الفصائل

القاهرة تستضيف اجتماعا للوسطاء والفصائل الفلسطينية

مرسوم رئاسي

تمهيداً للانتخابات العامة.. الرئيس عباس يصدر مرسوما بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت

رئيس الأركان الإسرائيلي يعقد اجتماعا “حاسمًا” للمصادقة على خطة احتلال مدينة غزة بالكامل وإجلاء سكانها نحو الجنوب

مصادر اسرائيلية : مخيم الإيواء الجديد في رفح يخضع لسلطة ياسر ابو شباب..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية