القاهرة تستضيف اجتماعا للوسطاء والفصائل الفلسطينية

القاهرة / سما /

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، لقاءً يضم مسؤولين من مصر، وقطر، ووفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، وقادة الفصائل الفلسطينية.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ "التلفزيون العربي"، إن اللقاء سيبحث سُبل الضغط على إسرائيل في ظل تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع جهود الوسطاء.

وسينعقد اللقاء بدعوة ومشاركة من رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد. وفق المصدر ذاته

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة الفلسطينية، أن رئيس الوزراء محمد مصطفى يلتقي اليوم، نظيره المصري مصطفى مدبولي خلال زيارة لجمهورية مصر العربية، وسيبحث معه وقف العدوان، وإعادة إعمار قطاع غزة .

ووفق بيان الحكومة، سيلتقي رئيس الوزراء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مقر مجلس الوزراء، لبحث مستجدات الأوضاع الإنسانية والطبية الكارثية في قطاع غزة، وجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

كما سيعقد مصطفى وعبد العاطي مؤتمرا صحفيا مشتركا في معبر رفح البري يوم الإثنين، عقب الاطلاع على ساحة المعبر والمستودعات المخصصة لتخزين المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة لقطاع غزة، كما ستتضمن الجولة زيارة إلى المستشفى الميداني القائم بالمنطقة.