حماس: مصادقة "زامير" على خطط احتلال غزة إعلان إبادة جديدة

غزة / سما /

قالت حركة حماس إن تصديق رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير على خطط احتلال مدينة غزة إعلان عن موجة جديدة من الإبادة والتهجير الجماعي لمئات الآلاف من سكان مدينة غزة والنازحين إليها.

وأضافت حماس في بيان صحفي أن خطط احتلال غزة وتهجير سكانها جريمة حرب كبرى تعكس استهتار الاحتلال بالقوانين الدولية والإنسانية.

وأشارت إلى أن حديث الاحتلال عن إدخال خيام جنوب غزة تحت عنوان إنساني تضليل مكشوف للتغطية على جريمة تهجير ومجزرة وشيكة.

وأكدت أن ما يجري في غزة مرتبط بالضفة الغربية حيث تتواصل الاقتحامات واعتداءات المستوطنين لإكمال مشروع الطرد والاقتلاع.

وشددت على أن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة إسرائيل الكبرى على حساب دول عربية تحتم إسناد شعبنا ومقاومته كخط دفاع أول عن الأمة.

ولفتت إلى أن دعم أميركا السياسي والعسكري يوفر الضوء الأخضر لاستمرار الاحتلال في جرائم الإبادة والتطهير العرقي.

ودعت الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للتصدي للمخطط الإسرائيلي وإسناد صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.