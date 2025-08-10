مركز الاتصال الحكومي يرصد أهم التدخلات التي نفذتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي

رام الله/سما/

مركز الاتصال الحكومي تقريرا يبرز أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نفذَّتها الحكومة الفلسطينية، خلال الأسبوع الماضي (10/08/2025 – 16/08/2025)، وهي على النحو الآتي:

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن اعترافات دول العالم بدولة فلسطين ليست نهاية القضية الفلسطينية، بل خُطوة ضرورية نحو تجسيد الدولة على الأرض، والسير بمسارٍ سياسيٍ لحلٍ شاملٍ وعَادل. وشدَّدَ مصطفى على أهمية تكثيف الضغوط الدولية لوقف حرب الإبادة، وتعزيز جهود الإغاثة، والإعمار الشامل، وتَمكين دولة فلسطين من تَسلُّم مَهامها في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال وضمان عَدم تكرار المأساة.

كَثَّفَت وزارة الخارجية والمُغتربين جُهودها السياسية والدبلوماسية لمواجهة العدوان الإسرائيلي وتداعيات الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، عبر تعزيز الشراكات الدولية وتسريع مَسار الاعتراف بدولة فلسطين وتنسيق الدعم الإنساني والسياسي مع المُنظَّمَات الأُمَمية. شَملت التَدخُلات عَقد وزيرة الخارجية إحاطة صحفية للصحافة العربية والأجنبية حول تطورات القضية، وتَمَدُّد الاستيطان، وإدانة استهداف الصحفيين الفلسطينيين في القطاع، كما شَارَكَت في الاجتماع الطارئ لغرفة العمليات الحكومية لتوجيه سفراء دولة فلسطين في آسيا والباسفيك بِخططٍ عاجلةٍ للتحرُّك السياسي والإنساني في مواجهة الكارثة الإنسانية للسنة الثانية وكَلَّفَتهُم بخطةِ عملٍ عاجلة، واستقبلت الوزيرة سُفراء عِدَة دول لتعزيز التعاون الدولي والضغط لإنهاء العُدوان. كما تَواصَلَت الوزارة مع وزراء وخُبراء دُوَلِيّين لِمتابعة الاعتراف بدولة فلسطين، وحماية التراث والصحفيين، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية. وأطَلَقَت حملات دُولية للتحذير من قرارات "الكابينت" الإسرائيلي وتهديدات احتلال غزة، وأيَّدَت مواقف دولية مثل سلوفينيا في حَظرِ تِجارَة المُستوطنات والأسلحة، مُطالَبَة المُجتمع الدولي بالالتزام بالقانون الدولي وضمان وصول المُساعَدَات الإنسانية وَوَقف المَجاعة.

أطَلَقَت سُلطَة الطاقة مَجموعةَ مَشاريع لتطوير قطاع الكهرباء في مُحافظَة الخليل، شملت تَوسِعَة مَحطَة بيت أولا وإنشاء مَحطةَ خَفض بِقُدرَة 200 ميغاواط، وتوفير 17 ألف عدادٍ ذَكي لتعزيز الكفاءة وتقليل الفاقد. كما كَرَّمَت مُديرية التربية والتعليم في نابلس سُلطة الطَاقة لِمساهَمتها في تطوير أنظِمَة الطاقة المُتَجَدِدَة بالمدارس خلال 2025، ضمن مبادرات لتحسين البيئة المدرسية وضَمان سَلامة الطلبة. وبَحثَت سلطة الطاقة احتياجات الكهرباء في الأغوار الوسطى مع مَجلس الخدمات المُشتَرَك، وخطط تطوير البنية التحتية مع شركة توزيع كهرباء الشمال، إضافة إلى بحث التعاون مع قوات الأمن الوطني لدعم المشاريع الحيوية وضمان الأمن الطّاقِي وتَعزيزِ صُمودِ المُواطنين.

نَفَّذَت وزارة التنمية الاجتماعية خدمات وتَدخُلات استهدفت الفئات الأشدّ حاجة، واستفاد منها 10,160 مستفيدًا بقيمة 2,696,000 شيقلًا. كما شملَت التَدخُلات 61 تأمينًا صِحيًا جَديدًا وتجديدًا، وأكثر من 80 تدخلًا لذوي الإعاقة (تحويلات طبية، إعفاءات جمركية، قروض حسنة، أجهزة مُسانِدَة)، و105 ملفات نسائية، و194 تَدخلًا للأطفال، 54 ملف أحداث، إضافة لدعم 1,487 يتيمًا بحقائب مدرسية وكفالات وأنشطة، وترشيح 43 أسرة لمشاريع التمكين الاقتصادي. كما نَفَّذَت فِرَق الوزارة أكثر من 300 مُقابَلَة وزيارةٍ ميدانية بمشاركة 14 متطوعًا من طلاب الجامعات.

أَطلَقَت وزارة الزراعة، بالشراكة مع المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشروعًا استراتيجيًا لدعم الثروَة الحيوانية في شمال غرب القدس، ويستهدف المشروع 150 مزارعًا، بتمويل من الصندوق العربي، كما وَقَّعَت مع شركة البركة للتأمين الإسلامي اتفاقيةً لتنفيذ مَشروعٍ تجريبي للتّأمين الزراعي مُمَولٌ من الاتحاد الأوروبي ومُنَفذٌ من أوكسفام والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتعاون مع هيئة سوق رأس المال. وبَحَث الوزير مع سفير الهند سُبلَ التعاون الزراعي، ومع نَظيرته الألمانية تَعزيز البَحث العِلمي وَوِقاية النبات. أنهت اللجنة العليا لتقدير إنتاج التمور 75% من أعمالها لهذا العام. وتَسلَّمَت الوزارة أنشطة مَشروع الاتحاد الأوروبي في محطة السموع لتِحسين السُلالات، وأعادَت تأهيل ثلاثَة خزَّانات مياه في طمون بسعة 500 م³ لكلٍ مِنها بدعم من"UNDP"، ووحدة مياه جديدة في طمون/ طوباس بخطوط طولها 2 كم وخزان 1000 م³ تخدم 400 دونم، بتمويل هولندي. كما أَطلَقَت وَرشَة إعداد استراتيجيةٍ وطنيةٍ للصِّحَة الحيوانية بمشاركة الاتحاد الأوروبي و"FAO"، ونَظَّمَت ورشتي عَمَل حول مَعاصِر الزيتون في شمال الخليل وسلفيت مع "UNDP"، وابتَعَثَت الوزارة 15 مهندسًا زِرَاعياً إلى إندونيسيا للتدريب على زراعة الأفوكادو بدعمٍ ياباني. واستَلَمَت الوزارة مَشروع إعادة تأهيل 1 كم طريق زراعي وشبكات ري وبئر في قلقيلية يخدم 200 مزارع بتمويل الصندوق العربي، وتركيب خلايا شمسية "50K.W " لبئر في عزبة سلمان تخدم 100 مزارع بتمويل هولندي. كما وَزَّعَت مُستَلزمات تسييج أراضٍ في القدس وبيت لحم وقلقيلية، ونايلون سقف لزراعات محمية لـ 15 مزارعًا من قرى القدس، ومَعَدَّات زراعية لـ 63 مستفيدًا في الخليل وبيت لحم ضمن مشروع "حَصاد الأمل" بالتعاون مع جمعية الأرض للتنمية الزراعية ومؤسسة دياكونا، إضافة لتوزيع مُستَلزمات حدائق منزلية لـ 27 مستفيدًا في يطا.

أَنجزَت وزارة الحكم المحلي مَشروعين لتأهيل وتَعبيد طُرُقٍ دَاخلية، الأول في برطعة بطول 1300م بقيمة 700 ألف شيقل، والثاني في واد فوكين بمحافظة بيت لحم بطول 650م وبقيمة 189 ألف دولار. كما جرى تَسلِيم 5 آليات لِجمعِ النفايات الصلبة لمجالس خدمات مُشتَركة في القدس ونابلس والخليل وبيت لحم وطوباس بِدعمٍ من الحكومة البلجيكية. وفي إطار تَحسين الخدمات، تم افتتاح مَقرّ اللجنة المشتركة للبناء والتنظيم ومَركَز خدمات الجمهور في كفر نعمة والجانية ورأس كركر وبلعين بتمويل هولندي، إضافة إلى توزيع 800 حاوية نفايات على الهيئات المحلية في تجمع جنوب غرب رام الله الذي يضم 9 بلديات ومجالس، بتمويل هولندي أيضًا.

أَحالَت وزارة التربية والتعليم العالي عطاء تشطيب مدرسة حطين الثانوية/ حلحول بواقع 13 غُرفة صَفيّة وبكلفة 580,000 دولار، وتسليم موقع والمباشرة بإنشاء مدرسة نابلس الجديدة بواقع 14 غُرفة صَفيّة وبكلفة 1,300,000 دولار. كما أعلَنَت عن مقاعد دراسية في الأردن لبرامج الماجستير والدكتوراه، ومِنَح بكالوريوس في فيتنام وسلطَنَة عُمان وألبانيا. وأَطلَقَت بالشراكة مع اليونيسف فعاليات المَدارِس الصيفية ومدارس "STEM"، وخَرَّجَت 25 مُعلّمًا ومُعلِّمَة من المدارس والوحدات المهنية، واختَتَمَت دورةً حول التعلم العاطفي الاجتماعي، ونَظَّمَت وَرشَة لتعزيز قُدرَات التدريسيين في استخدام الذكاء الاصطناعي بالبحث العِلمي. كما أعَلَنَت مع مؤسسة "بيالارا" نتائج جائزة بيالارا للإعلام الشبابي– دورة الصحافية الشهيدة نيرمين حبوش 2024-2025. وعلى صعيد اللقاءات، بَحَثَ الوزير مع سفراء نيكاراغوا وجنوب إفريقيا وتونس سُبُل تَعزيز التعاون وتفعيل الاتفاقيات وتوفير مِنَحٍ دراسية، كما عَقَد اجتماعًا مع أمانة سر المكاتب الحركية، والاجتماع التربوي لرؤساء أقسام ضَبطِ الأداء المدرسي ومُشرِفي المُتابَعة الميدانية.

استكمَلَت وزارة الأشغال العامة والإسكان تعبيد شارع جنين– نابلس (منطقة بير الباشا)، وبدأت بتأهيل مقطعٍ بِطول نِصف كم من طريق بيت أمرين. كما شَرَعَت آليات الوزارة بأعمال شَقٍ وتَوسِعَة طَريق واد الشقاق– دورا في محافظة الخليل، ضمن مَشروعِ رَبط التجمعات السُكَّانِية وتَسهيل حَركة المُواطنين. وفي سياقِ مُواجهةِ تَداعياتِ العُدوان على قطاع غزة وارتفاع البطالة، شَارَكَت الوزارة في تنفيذ مشروع "التشغيل الطارئ للتعافي المبكر في قطاع غزة والضفة الغربية"، بالتعاون مع وزارة العمل، لتشغيل خريجين وفنيين وعمال في قطاعات مُختَلِفَة.

نَفَّذَت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تَدخُلاتٍ تَنمَويةٍ وإصلاحية، أبرَزُها مُصادقة مجلس الوزراء على الخِطَط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات للأعوام 2025–2027 لتحسين الخدمات، تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فُرص عملٍ مُستَدامة مع حِماية الفئات المُهمَّشِة. كما بحث وزير التخطيط د. إسطفان سلامة مع المُمَثل الجَديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ممثل البنك الدولي، ونائب وزير الخارجية الياباني سُبلَ تَعزيز التعاون في مشاريع حيوية بالقدس وغزة والمناطق المسماة "ج"، وآليات دعم القطاعات الحيوية وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إضافة لترتيباتِ مُؤتَمر المَانحين المُرتَقَب في مصر لإعادة إعمار غزة.

وزارة المُواصلات تُوزِّع طُرودًا غذائية على موظفيها في قطاع غزة، وَوَضَعَت آلية عَملٍ مع بلدية البيرة لِتَوسِعَة الشوارع الضيقة، والإشراف على افتتاح مُكاتِب نَقلٍ في المَناطق المُهدَّدَة بالاستيطان، وإصدار رُخص قيادةٍ للجرَّارات الزِراعية في بيت الروش الفوقا. كما أَنجزَت تَجديد 8,952 مَركَبة، وتَسجيلِ 318 مركبة، وإصدار 69 رُخصةً من غزة، وتَجديدِ 4,207 رُخَص قِيادة، وإصدار 816 رُخَصةً جَديدة. وفي المَجال الهَندسي، دَرَسَت 17 مُخطَطًا لِطُرقٍ جَديدةٍ، و18 مُخططًا لِتغيير صِفَة الاستعمال، و4 لمواقع مهن المواصلات، إضافةً إلى 48 مَلفًا فَنيًا بالشراكة مع اللجان الإقليمية، وأدَرَجَت 25 مُنشأَة على قَاعدة البيانات الجغرافية، وعَدّلَت تَرسيِم 30 طَريقًا، وأَعَدّت طَبقَة خُطوطِ النَقلِ العام لرفعها على الجيوبورتال.

وَقَّعَت وَزيرة العمل، خلال زيارتها لمدينة حلحول، مُذكرة تَفاهم مع غُرفة تِجارة وصِناعة شمال الخليل لتعزيز التَدريب المِهنِي ورَبط التعليم بسوق العمل. كما عَزَّزَت وزارة العمل التنسيق مع وحدة دعم المفاوضات في (م.ت.ف) لحماية العمال دُوليًا من انتهاكات الاحتلال، وأكَدَّت الوزيرة في يوم الشباب الدولي التزامها بتمكين الشباب. وشاركت في عرضِ دِراسةٍ لِتطويرِ دُبلوم في تَسوِيَة النِزاعات العُمَّالِية، وبَحثَت مع اتحاد النقابات تَسريع تَعديلات قانون العمل. ونَفَّذَت الوزارة جولات تَوعِوية في المحافظات لتعزيز السلامة والصحة المِهنِية في ظل موجة الحر.

وَقَّعَت وزارة الداخلية مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي"GIZ" اتفاقية بقيمة 2.85 مليون يورو لدعم الدفاع المدني الفلسطيني، تشمل تَزويد وحدة الدَعم الشمالية بِمَعداتٍ وآلياتٍ بقيمة نحو مليون يورو، وتدريب 120 ضابطًا في مراكز دُولية، وتَعزيز التَوعية المُجتَمَعية لمواجهة الكوارث. كما خَرَّجَت الوزارة دورة القياداتِ المُتَوَسِطَة 28 ضِمنَ برنامج تَدريبِ القيادات الأمنية، وأكَدَّ الوزير مُواصَلَة تَطوير أداء المؤسسة الأمنية لحفظ الأمن وسيادة القانون. وفي إطار المُتابَعَة المَيدانِية، تَفَقَّد الوزير استراحة المُسافرين في أريحا واطلع على سيرِ العَملِ واحتياجاته.

اكتَشَفَت وزارة السياحة والآثار مَدافنَ أثريةٍ خِلال أعمالِ تَوسِعَة شارعٍ هَيكَليٍ جنوب سلفيت، فيما تَفَقَّدَ الوزير عَددًا من المَواقع الأَثَرية بِضوَاحي القُدس مُؤكِدًا ضَرورة تطويرها وحمايتها، وَوَقَّع مع جامعة القدس اتفاقيةً لتعزيز التعاون الأكاديمي والمِهنِي في السياحة والتُراث. كما تُواصِل الوزارة تَوثيق المَباني التاريخية في تفوح وبيت كاحل وحلحول، وتكثف الجولات المَيدانِية لمتابعة المواقع الأثرية وحالتها، إضافة إلى الرقابة على مكاتب السياحة والشركات والفِلَل السياحية لضمان التزامها بالقانون.

تَرَّجَمَ دِيوان الجَريدة الرسمية 7 قوانين إلى الإنجليزية ونَشَرَها على مَوقِعه لتسهيل الاطلاع عليها، وَنَفَّذَ تَدريبًا قَانونيًا لِقُضاة الصُلح الجُدُد حول المَرجِع الإلكتروني للجريدة الرسمية في المَعهَد القضائي الفلسطيني.

نَفَّذت سلطة جودة البيئة 35 جولةً رقابيةً على المنشآت الصناعية، وتابعت 3 شكاوى بيئية، ومَنَحَت 5 موافقات لمشاريع زراعية وأبراج بث، وَرَفَضت مَشروعًا لِعَدم استيفائه الشُروط. ودَعَت المُجتَمع والأكاديميين لإبداء الرأي في مشروع قانون البيئة، ونَظَّمَت فَعالياتٍ وتَدريباتٍ توعويةٍ، ونَشَرَت تَقريرًا عن الانتهاكات الإسرائيلية في قلقيلية شَمِلت اقتلاع الأشجار وتَدمير مَصادر المِياه وضبط 50 إطار سيارة تالفة مُهرَّبَة.

نَفَّذَت الهيئة العامة للشؤون المدنية تَدخُلاتٍ لدعم المُواطنين وتأمين الخدمات، شَملت استعادة شاحنات ومركبَات احتجزها الاحتلال في جنين وطوباس وسلفيت، وتأمين إغلاق فُتحَاتِ مِياهٍ غِيرَ قَانونية، وتَسهيل نقلِ حالاتٍ مَرضيةٍ ومُستَفيدينَ من مَعابِر إلى مستشفى جنين. وفي الخليل، أُعيد فَتح مَدخل رأس الجورة وأُصلِحَت شبكات الصَرف الصِحي وخَط المِياه في أُم الخير بيطا. كَما أكمَلَت جَميع الترتيبات لِعقدِ امتحانات الثانوية العامة– الدورة الثانية من 13–26 آب/ أغسطس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي.

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تَبدَأ الاستعدادات المُبكِرَة لموسم الحج 1447هـ وتَنظيم مَوسِم العُمرة، وتم عَقد اجتماع لجنة الأملاك الوقفية العليا لإقرار مشاريع استثمارية وحِماية الأراضي الوَقفية، وإعلان تَرخيص شركات الحج والعُمرَة. كما تَفقَّدت الوزارة أوضاع المُعتَمرِين في أريحا، ونَظَّمَت لقاءً تَوعويًا حول حماية الأُسرَة بطولكرم، واختَتَمت دَورةً تَدريبيةً للتربِيَة الإيجابية، ونَفَّذَت أكثر من 50 درسًا وَعظِيًا، وأجرَت لقاءاتٍ لِصندُوق الزَكاة في الأردن لتعزيز التعاون الخيري، واختَتَمَت المُعسكَر القُرآني الصيّفِي الأول في أريحا، وبَحثَت تَطوير مراكز التَحفيظ والتَجويد، وأعلَنَت عن "مشروع الأمل" لتطوير دار الأيتام الصناعية، إضافة إلى لقاء الوزير برئيس القضاء الأعلى ورئيس سلطة الأراضي لتعزيز التعاون المشترك.

بِجهودٍ قَانونية، استطاعت هيئة مقاومة الجِدار والاستيطان استِصدَار قرارٍ يُبقِي على أوامرِ تَجميدِ هَدمِ مبانٍ تعود لـ20 مواطنًا في بلدة الديوك بمحافظة أريحا. وقَدَّمَت هذا الأسبوع دَعمًا لتعزيز صمود المواطنين في المناطق المُسمّاة (ج)، شمل تزويد أهالي كفر نعمة وبيتين وبيت لقيا بخزانات مياه وربطات شيك وزوايا حديدية.

نَفَّذَت وزارة شؤون المرأة سِلسِلة لِقاءاتٍ مَع مؤسسات مُجتمعٍ مَدني نَسوِيَة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، عبر دعم واستدامة المَشاريع الصغيرة ومُعالَجَة تَحديات التسويق والدعم الفني والتدريب. وفي الإطار الدُولي، بَحَثَت الوزيرة مع مُمثل كَندا دَعم النساء في المُخيّمات المُتَضَرِرَة شمال الضفة، مُثَمِّنَة تَصويت بلادِه لصالح قرارٍ أُمَمي بشأن المرأة الفلسطينية ودَعمِه لِخِطَط الاستجابة والتَمكين الاقتصادي. كما جَدَّدَت الوزارة في الذكرى الأولى للمجلس الاستشاري الشبابي دَعمَها للشباب، خاصة الشابات، وتَعزيزِ مُشارَكَتهم في صِياغَة سياسات تَمكينِ المرأَة، ونَظَّمَت لقاءً توعويًا مع الشُرطة المُجتَمعية لِرفعِ الوعي بحماية المرأة والأُسرَة والوقاية من العَنف.

زارَ وَزير الاقتصاد الوطني بَلدَة الظاهرية لِبحثِ مُعالجَة الأزَمَات الاقتصادية، وإطلاق المَعرض الاقتصادي والصِناعي في جنين بمشاركة أكثر من 35 شركة. وتمّ تَكليف اتحاد الصِناعِات الغِذائية بإعداد وَرقَة مَوقف لِتنظيمِ قطاع الزيوت ودَعمِ الصادِرَات. نَفَّذَت الوزارة 72 جولة تفتيشية أسفَرَت عن إحالة مُخالفِين للنيابة، تحرير 7 إخطارات، إتلاف 36 طُن سِلَعٍ غَير مُطابقة، ومُعالَجة 17 شكوى. وسَجَلَّت 59 شركة وأصدَرَت 253 رُخصة استيراد و20 شهادَة مَنشَأ و101 شهادة مع تركيا، إضافة لتسجيل 34 تاجرًا جديدًا و57 علامةً تجارية وتَقديمِ عَشرات الخدمات في الشركات، السِجِل التجاري، والمَلكِية الفكرية.

رَعَت وزارة شؤون القدس توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المَقاصِد الخيرية الإسلامية وبلدية عناتا لإنشاء مركزٍ طِبيٍ مُتَقَدمٍ يَضمُ غُرفة عَملياتٍ وخدماتِ وِلادَة وطوارِئ على مَدار الساعة، كما أطلَعَ الوَزير مُمثِل المكسيك على مُستَجِدات الأوضاع في المدينة وتَصاعُد انتهاكات الاحتلال.

أَطلَقَت وزارة العَدل خدمة دفع رسوم مُعامَلات الوزارة إلكترونيًا عبر منصة "E-SADAD" دون عُمولات، لتسهيلِ إنجاز المُعامَلات. كما أَعدَّت مع مؤسسة "REFORM" وبدعم برنامج "سواسية المُشترك" دراسةً لتطوير دُبلوم مِهنِي في الوسائل البديلة لحل المُنازعات، لتعزيز قُدرات المُمَارِسين وتَوسيع الوُصول للعدالة. وعَقَد وَزير العَدل اجتماعاتٍ مع رئيس هيئة شُؤون الأسرى لتشكيلِ فَريقٍ قَانوني مُشتَرك لمتابعة انتهاكات الاحتلال، ومَع وَفد غُرفة تجارة وصناعة الخليل لتعزيز التعاون في الوسائل البديلة عبر مركز التحكيم.

أَكدَّ وزير الصناعة خلال جَولةٍ مع وفدٍ ياباني رَفيع في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، أهمية استكمال تَطوير المَدينة لتعزيز جَذب الاستثمارات وتَنميِة الاقتصاد الوطني رَغم التحديات. ونَفَّذَت الوزارة خلال الفترة تجديد 30 رُخصةً صِناعيةُ، و23 جَولةً رقابيةً، وتَجديدِ رُخصة مَحجر/ مقلع، وإصدار 3 شهادات اعتماد لمختبرات.

نَفَّذَت وزارة الثقافة أنشطةً متنوعةً في المُحافظات، شملت زيارة الوزير للبلدة القديمة بالخليل، وإصدار بيان في اليوم الدولي للشباب، إضافة لبرامج في المخيمات الصيفية تَضمَّنَت ألعابًا شَعبيةً ودراما وكاريكاتير وَوُرَشٍ فَنية كالتطريز وصِناعة الصابون والتشكيل بالسيراميك. كَما نَظَّمَت نَدواتٍ ثقافيةٍ، وفَعالياتٍ بيئيةٍ وتًراثيةٍ، ومَساراتٍ للتعريف بالمُنتجات المحلية، إلى جانب أنشطةٍ مَسرحيةٍ وتَدريبية.

سلطة المياه أزالت منذ 3 آب 140 وصلة غير شرعية على خط دير شعار (المغذي الرئيسي لمحافظة الخليل) بطول 2.5 كم، وأزالت تعديات في بيت لحم ضمن حملتها المستمرة للحد من الفاقد وضمان عدالة التوزيع بالتعاون مع الخليل والأجهزة الأمنية. كما ناقشت مع بلديات الخليل تعزيز الرقابة والتوزيع العادل، وتشديد الإجراءات ضد المعتدين. وأطلقت بدعم من الفاو دراسة وطنية لإعداد خطة سلامة الصرف الصحي لحماية الموارد المائية وتعزيز الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في الزراعة بمشاركة المزارعين والجهات ذات العلاقة.