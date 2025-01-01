  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالأسماء: وصول 6 أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال

الأحد 17 أغسطس 2025 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: وصول 6 أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال



غزة / سما /

أعلنت مصادر خاصة اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 عن وصول 6 أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

ويشار الى قوات الاحتلال تواصل حملة اعتقالات في صفوف المواطنين وخاصة بين طالبي المساعدات قرب نقاط المساعدات ، بالإضافة الى اعتقالات في صفوف المواطنين في المناطق التي يتم اجتياحها .

 

أسماء الاسرى :

1. نبيل حسن إسماعيل الكحلوت – سكان جباليا – العمر 40 عامًا – سجن النقب – مكان الاعتقال: الإدارة المدنية.

2. أحمد عبد الله محمد العواودة – سكان البريح – العمر 42 عامًا – سجن سيديه تيمان – مكان الاعتقال: المستشفى الأوروبي.

3. قاسم محمد محمود نصير – سكان غزة – العمر 17 عامًا – سجن سيديه تيمان – مكان الاعتقال: خانيونس الشاكوش.

4. أحمد عادل محمد الداعور – سكان جباليا – العمر 40 عامًا – سجن النقب – مكان الاعتقال: جباليا.

5. عمر عبد الله يوسف معروف – من الداخل – العمر 23 عامًا – سجن سلمون – مكان الاعتقال: من الداخل.

6. أشرف حسن بهجت الخالدي – سكان البريح – العمر 18 عامًا – سجن سيديه تيمان – مكان الاعتقال: نتساريم.

#أسرى #الصليب الاحمر

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الوزراء الفلسطيني يزور معبر رفح برفقة مسؤولين مصريين

رويترز : فشل المفاوضات بين إسرائيل وجنوب السودان حول توطين سكان قطاع غزة في أراضي الأخيرة..

الإعلام العبري : فيديو البرغوثي إهانة دولية جديدة لإسرائيل

الولايات المتحدة توقف تأشيرات الدخول لسكان قطاع غزة…

إسرائيل تدمر أكبر أحياء مدينة غزة وتهجر سكانه قسرا

الاحتلال يحقق في سقوط مسيّرة إسرائيلية تكتيكية متقدمة في غزة

الجيش الإيراني يعلن لأول مرة انضمام مُسيرة “انتحارية” متطورة لترسانته العسكرية..

الأخبار الرئيسية

الصحة : 7 حالات وفاة جديدة جراء التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة

مصادر اسرائيلية : مخيم الإيواء الجديد في رفح يخضع لسلطة ياسر ابو شباب..

عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة واستمرار إعدام المجوعين ..

انفجارات هائلة تهز صنعاء وأنباء عن غارات إسرائيلية على محطات الطاقة..

الاحتلال يستأنف إدخال الخيام ومعدات الإيواء إلى غزة استعدادا لنقل سكان شمال القطاع جنوبا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية