بالأسماء: وصول 6 أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال

غزة / سما /

أعلنت مصادر خاصة اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 عن وصول 6 أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

ويشار الى قوات الاحتلال تواصل حملة اعتقالات في صفوف المواطنين وخاصة بين طالبي المساعدات قرب نقاط المساعدات ، بالإضافة الى اعتقالات في صفوف المواطنين في المناطق التي يتم اجتياحها .

أسماء الاسرى :



1. نبيل حسن إسماعيل الكحلوت – سكان جباليا – العمر 40 عامًا – سجن النقب – مكان الاعتقال: الإدارة المدنية.



2. أحمد عبد الله محمد العواودة – سكان البريح – العمر 42 عامًا – سجن سيديه تيمان – مكان الاعتقال: المستشفى الأوروبي.



3. قاسم محمد محمود نصير – سكان غزة – العمر 17 عامًا – سجن سيديه تيمان – مكان الاعتقال: خانيونس الشاكوش.



4. أحمد عادل محمد الداعور – سكان جباليا – العمر 40 عامًا – سجن النقب – مكان الاعتقال: جباليا.



5. عمر عبد الله يوسف معروف – من الداخل – العمر 23 عامًا – سجن سلمون – مكان الاعتقال: من الداخل.



6. أشرف حسن بهجت الخالدي – سكان البريح – العمر 18 عامًا – سجن سيديه تيمان – مكان الاعتقال: نتساريم.