الصحة : 7 حالات وفاة جديدة جراء التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة

الأحد 17 أغسطس 2025 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 7 حالات وفاة جديدة جراء التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة



غزة/سما/

سجلت مستشفيات قطاع غزة، 7 حالات وفاة جديدة بينها طفلان، خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة التجويع وسوء التغذية.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 251 شهيدًا، من بينهم 110 أطفال.

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال يتعمد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض بشكل مركز، ويستمر في منع إدخال اللحوم والأسماك ومئات المواد الغذائية الأساسية إلى القطاع.

وأشار المكتب إلى أن هذه الإجراءات تشكل تصعيدا متعمدا للأزمة الإنسانية، وتزيد معاناة المدنيين، خصوصا الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال والمرضى الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

