  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سموتريتش: المظاهرات في اسرائيل ضارة وتخدم حماس وتعرضنا للخطر

الأحد 17 أغسطس 2025 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: المظاهرات في اسرائيل ضارة وتخدم حماس وتعرضنا للخطر



غزة / سما /

اعتبر وزير المالية وعضو الكابينيت الإسرائيلي، "بتسلئيل سموتريتش"، إن الاحتجاجات للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى هي "حملة سيئة تلعب في صالح حماس".

وقال إن "شعب إسرائيل يستيقظ هذا الصباح على حملة سيئة ومضرّة تدفن الأسرى في الأنفاق وتحاول دفع إسرائيل للاستسلام لأعدائها وتعريض أمنها ومستقبلها للخطر".

وقال سموتريتش في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الحملة، رغم "ملايين الشواكل وحملة الترويج الإعلامية المجنونة التي تقودها وسائل إعلام غير مسؤولة وجهات سياسية انتهازية"، لم تنجح في جذب سوى "عدد قليل جدًا من الأشخاص"، على حد وصفه.

وتابع "إسرائيل لا تقف ولا تُضرب، وكل ما هنالك أن قلة قليلة اختارت عرقلة حياة المواطنين وإغلاق الشوارع في طريقهم إلى أعمالهم". واعتبر أن هذه المعطيات "مشجعة وتُثبت أن غالبية شعب إسرائيل لا يختلط عليه الأمر".

#سموتريتش #حماس #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: حماس تغير موقفها من الصفقة وخلافات إسرائيلية حول كيفية التعامل معها

رئيس الوزراء الفلسطيني يزور معبر رفح برفقة مسؤولين مصريين

رويترز : فشل المفاوضات بين إسرائيل وجنوب السودان حول توطين سكان قطاع غزة في أراضي الأخيرة..

الإعلام العبري : فيديو البرغوثي إهانة دولية جديدة لإسرائيل

الولايات المتحدة توقف تأشيرات الدخول لسكان قطاع غزة…

إسرائيل تدمر أكبر أحياء مدينة غزة وتهجر سكانه قسرا

الاحتلال يحقق في سقوط مسيّرة إسرائيلية تكتيكية متقدمة في غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة : 7 حالات وفاة جديدة جراء التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة

مصادر اسرائيلية : مخيم الإيواء الجديد في رفح يخضع لسلطة ياسر ابو شباب..

عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة واستمرار إعدام المجوعين ..

انفجارات هائلة تهز صنعاء وأنباء عن غارات إسرائيلية على محطات الطاقة..

الاحتلال يستأنف إدخال الخيام ومعدات الإيواء إلى غزة استعدادا لنقل سكان شمال القطاع جنوبا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية