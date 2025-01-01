سموتريتش: المظاهرات في اسرائيل ضارة وتخدم حماس وتعرضنا للخطر

غزة / سما /

اعتبر وزير المالية وعضو الكابينيت الإسرائيلي، "بتسلئيل سموتريتش"، إن الاحتجاجات للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى هي "حملة سيئة تلعب في صالح حماس".

وقال إن "شعب إسرائيل يستيقظ هذا الصباح على حملة سيئة ومضرّة تدفن الأسرى في الأنفاق وتحاول دفع إسرائيل للاستسلام لأعدائها وتعريض أمنها ومستقبلها للخطر".

وقال سموتريتش في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الحملة، رغم "ملايين الشواكل وحملة الترويج الإعلامية المجنونة التي تقودها وسائل إعلام غير مسؤولة وجهات سياسية انتهازية"، لم تنجح في جذب سوى "عدد قليل جدًا من الأشخاص"، على حد وصفه.

وتابع "إسرائيل لا تقف ولا تُضرب، وكل ما هنالك أن قلة قليلة اختارت عرقلة حياة المواطنين وإغلاق الشوارع في طريقهم إلى أعمالهم". واعتبر أن هذه المعطيات "مشجعة وتُثبت أن غالبية شعب إسرائيل لا يختلط عليه الأمر".