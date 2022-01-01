الانسحاب من الأراضي والتخلي عن الناتو: اقتراح بوتين للتسوية مع أوكرانيا

وكالات / سما /

كشفت مصادر مطلعة على المحادثات خلال قمة ألاسكا مع الرئيس دونالد ترامب لرويترز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض مقايضة مناطق صغيرة تسيطر عليها قواته في أوكرانيا مقابل تنازل كييف عن أجزاء كبيرة من شرق البلاد.

وقال مصدران، إن معرفتهما بمقترحات بوتين استندت إلى حد كبير إلى مناقشات بين قادة في أوروبا والولايات المتحدة وأوكرانيا، وأكدا أنها لم تكن مكتملة.

وأطلع ترامب زيلينسكي والقادة الأوروبيين على مناقشاته في قمة أتامو.

ولم يتضح ما إذا كانت مقترحات بوتين خطوةً افتتاحيةً تهدف إلى أن تكون أساسًا لمفاوضاتٍ افتتاحية، أم أنها عرضٌ نهائيٌّ غير قابلٍ للنقاش.

ومن المتوقع أن يصل زيلينسكي إلى واشنطن غدًا لمناقشة تسويةٍ محتملةٍ للحرب مع ترامب، إلى جانب قادةٍ أوروبيين آخرين سيتم إطلاعهم على نتائج القمة مع بوتين. وكان هذا أول لقاءٍ بين رئيسٍ أمريكي وزعيمٍ روسيٍّ منذ بدء الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وعلى الرغم من أن القمة لم تُسفر عن وقف إطلاق نار أو اتفاقيات ملموسة، إلا أن ترامب صرّح لشبكة فوكس نيوز أنه وبوتين ناقشا نقل السيادة الإقليمية والضمانات الأمنية لأوكرانيا، و"اتفقا إلى حد كبير" عليها.

وقال: "أعتقد أننا قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق"، مضيفًا: "على أوكرانيا أن توافق على ذلك. قد يقولون &

39;".

ويستبعد اقتراح بوتين وقف إطلاق النار حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل، على عكس مطلب رئيسي لزيلينسكي، الذي تتعرض بلاده لهجمات يومية من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الروسية.

أعرب ترامب، في تحول كبير في موقفه، عن دعمه للفكرة بعد اجتماعه مع بوتين. ووفقًا لتقرير رويترز، ستنسحب كييف بالكامل من منطقتي دونيتسك ولوغانسك في الشرق، مقابل التزام روسي بتجميد خطوط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوريزهيا الجنوبيتين. وهذه هي المناطق الأربع التي أعلنت موسكو ضمها من جانب واحد في وقت مبكر من عام 2022.

وترفض أوكرانيا التنازلات على أراضيها. ترى روسيا في دونيتسك، حيث تتحصن قواتها، مانعًا أساسيًا لمنع روسيا من التوغل في عمق أراضيها. ووفقًا للمصادر، ستكون روسيا مستعدة لإعادة مساحات صغيرة نسبيًا من الأراضي التي سيطرت عليها في منطقتي سومي وخاركيف.

ووفقًا لمشروع رسم خرائط المعارك "للدولة العميقة" الأوكرانية، تسيطر روسيا على جيوب في سومي وخاركيف، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 440 كيلومترًا مربعًا. من ناحية أخرى، لا تزال أوكرانيا تسيطر على حوالي 6600 كيلومتر مربع في دونباس، تشمل منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وذكرت رويترز أن الرئيس الروسي طرح مطالبه والتي تشمل تبادلًا إقليميًا ملائمًا لموسكو. إضافةً إلى ذلك، يطالب بالاعتراف بالأراضي المحتلة ورفع العقوبات، بالإضافة إلى منع كييف من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.