رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها على خبر استشهاد 60 مواطنا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتوسيع العدوان على حي الزيتون وقصف متواصل على غزة وخان يونس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد الشاب حمدان أبو عليا في قرية المغير وإصابة طفل برصاص الاحتلال شرق القدس واصابة مواطنة في كفر قليل

- سويسرا: مخطط إسرائيل الاستيطاني ينتهك القانون الدولي ويقوض فرص حل الدولتين

- استشهاد فلسطينية من غزة بعدما وصلت الى مستشفى في إيطاليا ضمن رحلة إنسانية

- رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو مشكلة بحد ذاته والوضع بالقطاع مروع وكارثي

- مصطفى يزور القاهرة اليوم ويلتقي نظيره المصري

- الشيخ: القيادة تبذل جهودا متواصلة من أجل الافراج عن البرغوثي وجميع الاسرى

- الأردن يدين اعتداءات اسرائيل على مسيحيي القدس والتضييق عليهم

- ماليزيا تدين تصريحات نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" والتوسع الاستيطاني

* "الأيام":

- 60 شهيدا.. توسيع العدوان على حي الزيتون وقصف متواصل على غزة وخان يونس

- صحيفة عبرية تتحدث عن مقترح أميركي جديد بشأن غزة

- "السلام الآن": المواقة النهائية على مشروع "E1" الاستيطاني يوم الأربعاء المقبل

- رئيس وزرا الدنمارك: نتنياهو "مشكلة في حد ذاته"

- الضفة: الاحتلال يعدم شابا في المغير واصابات في اعتداءات استيطانية جديدة

- بريطانيا تعتزم محاكمة 60 شخصا لدعمهم حركة "فلسطين أكشن"

- ضباط استخبارات إسرائيليون: قتل الصحافيين ضروري لإطالة أمد حرب غزة

- تحذيرات: إسرائيل على أبواب كارثة اقتصادية بسبب حرب غزة

- ترمب يتراجع عن دعم وقف نار فوري في أوكرانيا ويدفع نحو اتفاق سلام

- الجيش الإسرائيلي: نسعد لنقل سكان غزة الى جنوب القطاع

- مصطفى يزور مصر اليوم ويتفقد معبر رفح غدا

* "القدس":

- ارتفاع وفيات التجويع الى 251 بينهم 108 أطفال

- وفاة 11 طفلا بالتجويع في يوم واحد

- عشرات الشهداء والجرحى بقصف هستيري على القطاع يعيد مشاهد بداية العدوان

- "الأونروا": مليون فتاة وامرأة في قطاع غزة يواجهن مجاعة جماعية

- "اليونيسف": 112 طفلا يدخلون دائرة سوء التغذية يوميا في قطاع غزة

- إضراب يشل إسرائيل اليوم للمطالبة بصفقة

- إعدام الشاب حمدان أبو عليا بالمغير

- كاتس مهددا عون: الحفاظ على وقف النار مسؤوليتكم

- الاحتلال يشرع بتحضيرات لتهجير سكان غزة

- مصطفى يبحث في مصر اليوم مستجدات وقف النار بغزة