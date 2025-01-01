موسكو: نأمل بفوز المرشح المصري برئاسة "اليونسكو"

أعرب ألكسندر عليموف سكرتير اللجنة الروسية لدى "اليونسكو" عن أمل روسيا بفوز المرشح المصري لرئاسة المنظمة خالد العناني، نظرا لنأيه عن المواقف المتحيزة التي تنتهجها أمانة المنظمة.

ويتصاعد السباق على منصب المدير العام "لليونسكو" مع اقتراب موعد الانتخابات في خريف 2025، حيث سيخلف الفائز الفرنسية أودري أزولاي.

ويبرز في المنافسة أسماء لافتة تشمل الوزير المصري السابق خالد العناني، والنائبة الحالية للمدير العام المكسيكية غابرييلا راموس، إلى جانب نائب المدير العام السابق الكونغولي فيرمين إدوارد ماتوكو.

في هذا الصدد، أعرب عليموف عن تفضيل بلاده للمرشح المصري، معتبرا أن المرشحين الآخرين يمثلان التيار الداخلي في "اليونسكو" الذي تواجه موسكو تحديات في التعامل معه.

وأكد عليموف أن روسيا تتطلع إلى أن تشهد "اليونسكو" مع تولي مدير عام جديد عودة إلى مبدأ الحياد الذي غاب عن المنظمة مؤخرا.

هذه التصريحات تأتي بعد اتهامات وجهها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للمديرة العامة الحالية أزولاي بالانحياز والمشاركة في الحملات الإعلامية المناهضة لروسيا.

وتشكل هذه الانتخابات محطة مفصلية قد تعيد رسم سياسات "اليونسكو" وعلاقاتها الدولية في ظل الأجواء الجيوسياسية المتوترة حاليا.