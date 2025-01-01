  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موسكو: نأمل بفوز المرشح المصري برئاسة "اليونسكو"

الأحد 17 أغسطس 2025 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: نأمل بفوز المرشح المصري برئاسة "اليونسكو"



أعرب ألكسندر عليموف سكرتير اللجنة الروسية لدى "اليونسكو" عن أمل روسيا بفوز المرشح المصري لرئاسة المنظمة خالد العناني، نظرا لنأيه عن المواقف المتحيزة التي تنتهجها أمانة المنظمة.

 

ويتصاعد السباق على منصب المدير العام "لليونسكو" مع اقتراب موعد الانتخابات في خريف 2025، حيث سيخلف الفائز الفرنسية أودري أزولاي.

ويبرز في المنافسة أسماء لافتة تشمل الوزير المصري السابق خالد العناني، والنائبة الحالية للمدير العام المكسيكية غابرييلا راموس، إلى جانب نائب المدير العام السابق الكونغولي فيرمين إدوارد ماتوكو.

 

في هذا الصدد، أعرب عليموف عن تفضيل بلاده للمرشح المصري، معتبرا أن المرشحين الآخرين يمثلان التيار الداخلي في "اليونسكو" الذي تواجه موسكو تحديات في التعامل معه.

وأكد عليموف أن روسيا تتطلع إلى أن تشهد "اليونسكو" مع تولي مدير عام جديد عودة إلى مبدأ الحياد الذي غاب عن المنظمة مؤخرا.

هذه التصريحات تأتي بعد اتهامات وجهها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للمديرة العامة الحالية أزولاي بالانحياز والمشاركة في الحملات الإعلامية المناهضة لروسيا.

وتشكل هذه الانتخابات محطة مفصلية قد تعيد رسم سياسات "اليونسكو" وعلاقاتها الدولية في ظل الأجواء الجيوسياسية المتوترة حاليا.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: حماس تغير موقفها من الصفقة وخلافات إسرائيلية حول كيفية التعامل معها

12 مليون شاهدوا البرنامج بالإنجليزيّة الذي فَضَحَ واشنطن وإسرائيل.. راهبة قضت عقديْن بفلسطين: حماس حركة مقاومة تدافع عن شعبها وأرضها..

رويترز : فشل المفاوضات بين إسرائيل وجنوب السودان حول توطين سكان قطاع غزة في أراضي الأخيرة..

الولايات المتحدة توقف تأشيرات الدخول لسكان قطاع غزة…

الإعلام العبري : فيديو البرغوثي إهانة دولية جديدة لإسرائيل

إسرائيل تدمر أكبر أحياء مدينة غزة وتهجر سكانه قسرا

الاحتلال يحقق في سقوط مسيّرة إسرائيلية تكتيكية متقدمة في غزة

الأخبار الرئيسية

مصادر اسرائيلية : مخيم الإيواء الجديد في رفح يخضع لسلطة ياسر ابو شباب..

عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة واستمرار إعدام المجوعين ..

انفجارات هائلة تهز صنعاء وأنباء عن غارات إسرائيلية على محطات الطاقة..

الاحتلال يستأنف إدخال الخيام ومعدات الإيواء إلى غزة استعدادا لنقل سكان شمال القطاع جنوبا

رئيس الوزراء الفلسطيني يزور معبر رفح برفقة مسؤولين مصريين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية