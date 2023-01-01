آيزنكوت: نتنياهو يفتقر للقيادة وتحمل المسؤولية ويجر إسرائيل إلى الهاوية

القدس المحتلة/سما/

اتهم غادي آيزنكوت، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ”الافتقار إلى القيادة وتحمل المسؤولية، وجر إسرائيل نحو الهاوية”.

وقال آيزنكوت، في منشور على صفحته عبر منصة “فيسبوك” الأمريكية، إن إسرائيل “لم تحقق أهدافها من الحرب على قطاع غزة، رغم مرور أكثر من 680 يوما منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما يموت جنودها داخل أنفاق حماس”.

وأضاف: “نتنياهو يفتقر للقيادة والمسؤولية، ويتجنب اتخاذ القرارات الصعبة، مفضلاً اعتبارات شخصية وسياسية على مصلحة الدولة، وهو ما يجر إسرائيل إلى الهاوية”.

ودعا آيزنكوت، الإسرائيليين إلى المشاركة في الإضراب الواسع المقرر الأحد، قائلاً: “أدعو كل من يتمسك بالقيم الأخلاقية الإسرائيلية واليهودية إلى الانضمام لاحتجاج عائلات المختطفين، ورفع صوت واضح أمام الحكومة، فالوقت ينفد”.

وتستعد عائلات الأسرى الإسرائيليين، بحسب القناة 13 العبرية، لتنظيم يوم احتجاجي كامل الأحد، يشمل مسيرات بالسيارات وعروضاً ووقفات في “ساحة الرهائن” بتل أبيب ومدن أخرى، بمشاركة مئات السلطات المحلية والمنظمات والشركات التي أعلنت السماح لموظفيها بالانضمام.

والثلاثاء، أعلنت الجامعة العبرية بالقدس الغربية اعتزامها المشاركة في الإضراب، بينما دعا زعيم المعارضة يائير لابيد أنصار الحكومة إلى الانضمام، معتبراً أن الأمر “لا يخص المعارضة فقط”.

وتتهم عائلات الأسرى والمعارضة الإسرائيلية نتنياهو بإفشال مفاوضات تبادل مع حركة حماس، لأسباب سياسية مرتبطة بالحفاظ على ائتلافه الحاكم.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.