الاورغواي تعلق اتفاقيات التعاون مع اسرائيل وتغلق مكتبها في القدس تضامنا مع غزة

الأحد 17 أغسطس 2025 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاورغواي تعلق اتفاقيات التعاون مع اسرائيل وتغلق مكتبها في القدس تضامنا مع غزة



وكالات / سما/

قررت حكومة أوروغواي هذا الأسبوع تعليق تنفيذ اتفاقية التعاون، الموقّعة في ديسمبر/كانون الأول 2024 ، بين الوكالة الوطنية للبحث والابتكار والجامعة العبرية في القدس، وإغلاق مكتب الابتكار التابع لها في القدس.

وأوضح وزير الخارجية ماريو لوبيتكين أن القرار جاء نتيجة تطورات الوضع في الشرق الأوسط والعدوان في غزة".

أدانت أوروغواي بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال مدينة غزة، واصفةً إياه بـ"الانتهاك الجسيم" للقانون الدولي، الذي يُقوّض التقدم نحو حل سلمي للصراع.

وأعربت السفارة الإسرائيلية في أوروغواي عن أسفها لقرار الحكومة، قائلةً: "إنّ إخفاء الخلافات السياسية المحتملة على حساب التعاون العلمي أمرٌ مؤسف".

ويأتي قرار الحكومة الأوروغوايانية على خلفية قرار الكابنيت الحربي قبل نحو أسبوع ونصف "بالسيطرة" الكاملة على القطاع، وحرب المجاعة التي تنفذها اسرائيل في غزة

نتيجةً لذلك، دعت نحو 24 دولة غربية يوم الثلاثاء الماضي إلى إدخال المساعدات الإنسانية بحرية إلى قطاع غزة. وأعلنت بعض هذه الدول أنها ستعترف بدولة فلسطينية الشهر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد في نيويورك. ومن بين هذه الدول: بريطانيا، وإسبانيا، وأستراليا، وفرنسا، وكندا، ولوكسمبورغ، والبرتغال، وأيرلندا

