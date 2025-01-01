  1. الرئيسية
الأحد 17 أغسطس 2025 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إضراب شعبي"واسع اليوم في اسرائيل للمطالبة بوقف الحرب على غزة



القدس المحتلة/سما/

ينفذ اليوم في إسرائيل "إضراب شعبي" يشارك فيه مواطنون ومنظمات وأماكن عمل، للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة 50 مختطفًا لا يزالون في غزة.

سيبدأ الإضراب الساعة 6:29 صباحًا، وستتيح عشرات السلطات المحلية وجمعيات الأعمال والمنظمات للعمال والسكان المشاركة في مبادرة النضال من أجل إطلاق سراح المختطفين. في الساعة 7:00 صباحًا، ستلقي عائلات المختطفين، إلى جانب عائلات القتلى بيانًا في مجمع سارونا المجاور للكيريا. وستُقام خلال اليوم مظاهرات ومواكب احتجاجية ومسيرات وتجمعات وصلوات - من الشمال إلى إيلات.

وسيختتم يوم الاحتجاج بمسيرة حاشدة في ساحة المختطفين الساعة 8:00 مساءً . وأعلن مقر العائلات: "لعل الصرخة أخيرًا تخترق جدران صمود الحكومة وقائدها، وتُذكرهم بما يتطلع إليه الشعب الإسرائيلي حقًا - عودة المختطفين إلى ديارهم. سننهض جميعًا ونصرخ: أعيدوهم إلى ديارهم الآن. أعيدوا الجنود إلى ديارهم. أعيدوا جنود الاحتياط إلى ديارهم". "أعيدوا لسكان المنطقة المجاورة حياةً يسودها السلام والطمأنينة".

يتوقع مشاركة مئات الآلاف من الإسرائيليين يستعدون غدًا للتظاهر تحت شعار "أعيدوا المختطفين الآن"، مع وصول نحو 200 حافلة إلى تل أبيب حيث ستقام الفعاليات المركزية.

وقد أعلنت الأكاديمية هذا الأسبوع أنها ستنضم إلى الإضراب - وأعلنت جامعة بن جوريون في النقب، وجامعة تل أبيب، والجامعة العبرية في القدس، والجامعة المفتوحة، ومعهد التخنيون في حيفا أنها ستسمح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالحضور - إلا في حالات محددة حيث يتعين على المتقدمين للامتحان الحضور.

جاء في الرسالة التي وجّهها رئيس الهستدروت إلى رؤساء النقابات العمالية والمناطق واللجان: "مع أن الهستدروت لا تُضرب عن العمل، فإننا نقف إلى جانب العائلات، وندعم طلبها بكل إخلاص. أطلب منكم بذل كل ما في وسعكم للسماح لكل موظف يرغب في ذلك بالمشاركة في هذه الفعاليات والتعبير عن هويته، دون المساس بحقوقه كموظف".

