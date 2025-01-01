عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة واستمرار إعدام المجوعين ..

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 154 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من أربعين شهيدا منذ فجر السبت في مختلف مناطق القطاع.

وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 251 شهيدًا، من بينهم 108أطفال.

غزة والشمال

وارتقى سبعة شهداء وعدد من الجرحى في قصف جيش الاحتلال محيط المشفى المعمداني في مدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال شقة سكنية لعائلة العرعير بالقرب من سوق الذهب بمدينة غزة.

واستشهد خمسة مواطنين واصيب 51 من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة خلال 24 ساعة.

ونسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددًا من المنازل، في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

جنوب القطاع

واستشهد 16 مواطنا خلال الـ24 ساعة الماضية في غارات متفرقة على خان يونس اغلبهم من منتظري المساعدات.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وسط القطاع

واستشهد المواطن رامي سعدي الحلو (40 عامًا) الليل الماضي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في استهداف الاحتلال فناء منزله بمخيم النصيرات وسط القطاع.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 70 مواطنا بينهم 8 شهداء انتشال و385 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 61,897 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 155,660 إصابة، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت الوزارة أن الفترة ما بين 18 آذار/ مارس 2025 وحتى اليوم، شهدت سقوط 10,362 شهيدًا، إضافة إلى 43,619 إصابة، ما يعكس حجم التصعيد الذي طال مناطق واسعة من القطاع.

وفيما يتعلق بشهداء "لقمة العيش"، ذكرت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال اليوم الماضي 26 شهيدًا و175 مصابًا من العمال الذين كانوا بانتظار المساعدات، ليرتفع العدد الإجمالي لهذه الفئة إلى 1,924 شهيدًا وأكثر من 14,288 إصابة.

كما سُجّلت 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، بينهم طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مما يرفع إجمالي الوفيات جراء المجاعة إلى 251 حالة، بينهم 108 أطفال، في ظل استمرار الحصار الشامل ومنع دخول المواد الغذائية والطبية الكافية.