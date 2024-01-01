  1. الرئيسية
انفجارات هائلة تهز صنعاء وأنباء عن غارات إسرائيلية على محطات الطاقة..

الأحد 17 أغسطس 2025 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صنعاء/ وكالات/

هزت انفجارات عنيفة، فجر اليوم الأحد، أرجاء العاصمة اليمنية صنعاء، وسط أنباء عن ضربة جوية نفذتها إسرائيلي ضد جماعة أنصار الله الحوثي.

وقالت مصادر يمنية إن انفجاراً عنيفاً وقع في محطة كهرباء "حزيز" جنوب صنعاء، تزامن مع شن غارتين جويتين على المنطقة.

وأوضح شهود عيان أن حريقاً ضخماً اندلع داخل محطة الكهرباء ما أدى إلى انقطاع شامل للكهرباء عن المنطقة التي شهدت الانفجارات.

ورجح ناشطون وصحفيون يمنيون أن تكون الانفجارات ناجمة عن غارات إسرائيلية، في الوقت الذي لم يتم فيه تأكيد ذلك من أي جهة رسمية أو من جانب إسرائيل.

وفي أول تعليق رسمي، قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) حزام الأسد في تغريدة على حسابه بموقع إكس "عدوٌ مجرم ومفلس، لا يستهدف إلا المرافق الخدمية والأعيان المدنية: كهرباء، مياه…".

وبدأت الغارات الإسرائيلية على اليمن في يوليو/تموز 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

