الاحتلال يستأنف إدخال الخيام ومعدات الإيواء إلى غزة استعدادا لنقل سكان شمال القطاع جنوبا

القدس المحتلة/سما/

أعلن ما يسمى بمنسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية (ما يُعرف بـ"منسق الأنشطة الحكومية")، أن إسرائيل ستستأنف اعتبارا من يوم غد إدخال الخيام ومعدات الإيواء إلى قطاع غزة، في إطار ما قالت إنها "تحضيرات لنقل السكان الفلسطينيين المدنيين جنوبا"، تنفيذا لخطط الجيش الإسرائيلي.

وأوضح بيان صادر عن الاحتلال، أن المساعدات ستدخل عبر معبر كرم أبو سالم، بواسطة الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى، وذلك بعد "فحص أمني شامل" من قبل الجهات الإسرائيلية المختصة.

وذكر البيان أن الخطوة تأتي "بناء على تعليمات المستوى السياسي، وفي إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي لنقل السكان من مناطق القتال إلى جنوب القطاع، بهدف حمايتهم"، وفق زعمه.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أمرت جيشها بالاستعداد لاجتياح مدينة غزة، والتي يُقدَّر أن نحو مليون مدني ما زالوا يتواجدون فيها، حيث من المتوقع أن يطلب منهم التوجه جنوبا "لضمان سلامتهم"، حسب رواية مسؤولين رسميين.

يُذكر أن الاحتلال كان قد استأنف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع في 19 أيار/ مايو الماضي، بعد توقف دام أكثر من شهرين منذ 2 آذار/ مارس، إلا أن المساعدات التي دخلت حتى الآن لم تتضمن معدات للإيواء أو الخيام، ما زاد من معاناة مئات آلاف النازحين في العراء.