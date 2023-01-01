رئيس الوزراء الفلسطيني يزور معبر رفح برفقة مسؤولين مصريين

القاهرة /سما/

يبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، زيارة إلى مصر غدا الأحد، تتضمن لقاءات مع المسؤولين المصريين وزيارة لمعبر رفح من الجانب المصري.

ويلتقي مصطفى، خلال زيارته القاهرة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي؛ ليبحث مستجدات الأوضاع الإنسانية والطبية الكارثية في قطاع غزة، وجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وسيعقد مصطفى وعبد العاطي مؤتمرا صحفيا مشتركا من أمام معبر رفح البري يوم الإثنين المقبل، عقب الاطلاع على ساحة المعبر والمستودعات المخصصة لتخزين المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة لقطاع غزة.

وستتضمن الجولة زيارة إلى المستشفى الميداني القائم بالمنطقة.

ومرارا، أكدت مصر أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري على مدار الساعة وتتكدس أمامه آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية في انتظار العبور إلى قطاع غزة، لكن القوات الإسرائيلية التي تسيطر على الجهة الأخرى من المعبر تحول دون ذلك.

وأكدت مصر أنها رغم المعوقات الإسرائيلية، نجحت في إدخال نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع منذ أكتوبر 2023.