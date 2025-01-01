الصحة : 70 شهيدا و385 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن استشهاد 70 مواطنا، بينهم 8 شهداء جراء انتشال جثامين من تحت الأنقاض، وإصابة 385 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وبحسب البيان، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 61,897 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 155,660 إصابة، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت الوزارة أن الفترة ما بين 18 آذار/ مارس 2025 وحتى اليوم، شهدت سقوط 10,362 شهيدًا، إضافة إلى 43,619 إصابة، ما يعكس حجم التصعيد الذي طال مناطق واسعة من القطاع.

وفيما يتعلق بشهداء "لقمة العيش"، ذكرت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال اليوم الماضي 26 شهيدًا و175 مصابًا من العمال الذين كانوا بانتظار المساعدات، ليرتفع العدد الإجمالي لهذه الفئة إلى 1,924 شهيدًا وأكثر من 14,288 إصابة.

كما سُجّلت 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، بينهم طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مما يرفع إجمالي الوفيات جراء المجاعة إلى 251 حالة، بينهم 108 أطفال، في ظل استمرار الحصار الشامل ومنع دخول المواد الغذائية والطبية الكافية.

وأكدت وزارة الصحة أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "كارثي"، مع تدهور الخدمات الطبية، ونفاد الأدوية والمستلزمات الحيوية، محذرة من تزايد أعداد الضحايا في ظل استمرار العدوان وانهيار النظام الصحي.