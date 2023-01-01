  1. الرئيسية
الأونروا": مليون فتاة وامرأة في قطاع غزة يواجهن مجاعة جماعية اضافة للعنف والإساءة..

السبت 16 أغسطس 2025 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا": مليون فتاة وامرأة في قطاع غزة يواجهن مجاعة جماعية اضافة للعنف والإساءة..



القدس المحتلة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إن مليون امرأة وفتاة بقطاع غزة يواجهن "مجاعة جماعية"، جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المستمرة منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وأوضحت الوكالة، في منشور على منصة شركة "إكس": "مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية، إضافة إلى العنف والإساءة".

وأضافت أن "النساء والفتيات في غزة يضطررن إلى تبني استراتيجيات بقاء متزايدة الخطورة، مثل الخروج للبحث عن الطعام والماء مع التعرض لخطر القتل الشديد"، خلال لجوئهن إلى أساليب للبقاء على قيد الحياة رغم ما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة.

ودعت وكالة الأونروا إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات على نطاق واسع.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل.

