رويترز : فشل المفاوضات بين إسرائيل وجنوب السودان حول توطين سكان قطاع غزة في أراضي الأخيرة..

السبت 16 أغسطس 2025 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

نقلت وكالة “رويترز” عن 3 مصادر، اليوم السبت، أنّ إسرائيل وجنوب السودان تناقشان “اتفاقاً لتوطين الفلسطينيين من قطاع غزة، في الدولة الأفريقية”.
ولفتت المصادر إلى أنه لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق، لكنّ المحادثات بين الطرفين مستمرة، وفقاً للوكالة.
وتعليقاً على كلام المصادر، وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم هذا المشروع، قال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية: “نحن لا نجري محادثات دبلوماسية خاصة”.
وأثير الحديث عن توطين فلسطينيي غزة في الدولة الأفريقية خلال اجتماع بين مسؤولين إسرائيليين ووزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا، وفقاً لما أفادت به المصادر الثلاثة “رويترز”.

في المقابل، نفت وزارة خارجية جنوب السودان التقارير بشأن هذه الخطة، واصفةً إياها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
من جهتها، قالت نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل، التي زارت جوبا، هذا الأسبوع، إن تلك المناقشات لم تركّز على التوطين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي التقى كومبا في تموز/يوليو الماضي، أفاد بأن “إسرائيل على تواصل مع عدد من الدول لإيجاد وجهة للفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة”، من دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

