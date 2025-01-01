الدفاع المدني: ما يجري في حي الزيتون إبادة كاملة بحق المدنيين

غزة / سما /

حذّر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة من أن ما يجري في حي الزيتون بمدينة غزة هو عملية إبادة ممنهجة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر تدمير الأحياء السكنية بشكل كامل باستخدام أحدث وسائل التدمير.



وأوضح المتحدث، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم السبت، أن قوات الاحتلال تلجأ إلى استخدام الروبوتات المتفجرة لتفجير المنازل في حي الزيتون، إلى جانب الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما جعل الطواقم الميدانية عاجزة عن الوصول إلى المصابين أو انتشال جثامين الضحايا من تحت الركام.



وأضاف أن الوضع الإنساني في مدينة غزة بلغ مستويات كارثية غير مسبوقة، حيث "لم يعد أمام السكان أي مكان للنزوح إليه، ولم تعد هناك مقومات للحياة الأساسية"، مشددًا على أن المدنيين محاصرون بين القصف والركام دون مأوى أو غذاء أو دواء.



وأشار إلى أن ما يحدث في حي الزيتون هو جزء من مخطط شامل لتدمير مدينة غزة بالكامل، مؤكدًا أن قدرات الدفاع المدني شبه معدومة نتيجة الدمار الهائل ونفاد الوقود والمعدات، وهو ما يترك السكان يواجهون مصيرهم دون حماية.



وختم بالقول: "قوات الاحتلال تبيد مدينة غزة على مرأى ومسمع العالم، بينما نحن كطواقم إنقاذ لا نملك أي وسائل لحماية المواطنين أو إنقاذ من تبقى تحت الركام".