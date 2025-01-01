  1. الرئيسية
الدنمارك: نتنياهو مشكلة بحد ذاته وسنفرض عقوبات على إسرائيل

السبت 16 أغسطس 2025 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدنمارك: نتنياهو مشكلة بحد ذاته وسنفرض عقوبات على إسرائيل



غزة / سما /

انتقدت رئيسة الوزراء الدنماركية "ميت فريدريكسن"، اليوم السبت، رئيس وزار الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، واصفةً إياه بأنه "مشكلة في حد ذاته".

وخلال مقابلة مع صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية، قالت فريدريكسن إنها تريد الاستفادة من تسلم بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل، بل وحتى فرض عقوبات عليها.

وأضافت: "لقد تجاوزت حكومة نتنياهو الحدود"، واصفةً الوضع الإنساني في قطاع غزة و"مشروع الاستيطان الجديد في الضفة الغربية" بأنه "مقزز وكارثي للغاية".

ونقل تقرير لوكالة "ا.ف.ب" عنها قولها إن بلادها "من الدول الراغبة في زيادة الضغط على إسرائيل، لكننا لم نحصل بعد على دعم من أعضاء الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت رئيسة الوزراء أن الهدف هو فرض "ضغط سياسي وعقوبات، سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى إسرائيل ككل"، في إشارة إلى عقوبات تجارية أو في مجال الأبحاث.

كما وأشارت فريدريكسن، التي لا تعتزم بلادها الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى أنه "لا نستبعد أي شيء بشكل مسبق. وكما هو الحال مع روسيا، سنصمم العقوبات بحيث تستهدف ما نعتقد أنه سيحدث أكبر تأثير".

