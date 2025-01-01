  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشيخ: جهود متواصلة من أجل الإفراج عن البرغوثي وجميع الأسرى

السبت 16 أغسطس 2025 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ: جهود متواصلة من أجل الإفراج عن البرغوثي وجميع الأسرى



رام الله / سما /

قال نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ، اليوم السبت 16 أغسطس 2025، إن الأسير القائد مروان البرغوثي يشكل رمزا للنضال الفلسطيني، والقيادة الفلسطينية تبذل جهودا متواصلة على المستويات كافة من أجل الإفراج عنه وعن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال زيارته منزل عائلة الأسير البرغوثي، في إطار التأكيد على الموقف الفلسطيني الثابت تجاه قضية الأسرى باعتبارها أولوية وطنية، برفقة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، وأمين سر حركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة موفق سحويل، وعدد من أعضاء لجنة الإقليم.

وأكد الشيخ أن ما يتعرض له الأسرى جراء السياسات الإسرائيلية هو إعدام بطيء يتطلب تدخل الهيئات والمنظمات الدولية لحمايتهم.

#حسين الشيخ #الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

سمير حليلة: لدي شروط لحكم غزة

ترقب طرح أفكار التهدئة الجديدة خلال أيام بعد مشاورات القاهرة-الدوحة التحضيرية

القناة 12 العبرية : وثيقة سرية سلمت لنتيناهو بان حماس جاهزة الآن لـ"صفقة جزئية"

مسؤول مصري سابق يعلق على فيديو البرغوثي واقتحام زنزانته

رئيس الاستخبارات السابق: نتنياهو جبان ورئيس الأركان مصاب بالبارانويا

نتنياهو: هدفي القضاء على “حماس” والأمر الوحيد الذي سيحرر “المخطوفين” هو الضغط العسكري ويمكننا هدم غزة بيوم واحد

الفصائل الفلسطينية توجه نداء إلى مصر من قلب القاهرة

الأخبار الرئيسية

حماس

صحيفة عبرية: حماس تغير موقفها من الصفقة وخلافات إسرائيلية حول كيفية التعامل معه

IMG_1215

12 مليون شاهدوا البرنامج بالإنجليزيّة الذي فَضَحَ واشنطن وإسرائيل.. راهبة قضت عقديْن بفلسطين: حماس حركة مقاومة تدافع عن شعبها وأرضها..

تل أبيب وطهران ترفعان مستوى التأهب العسكري: الدفاع المدني الإسرائيلي يتلقى تعليمات للاستعداد لحرب مع إيران

رئيس الاستخبارات السابق: نتنياهو جبان ورئيس الأركان مصاب بالبارانويا

مسؤولان أمريكيان سابقان في ادارة ترامب : لا دليل على سرقة حماس للمساعدات في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية