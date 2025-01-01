الشيخ: جهود متواصلة من أجل الإفراج عن البرغوثي وجميع الأسرى

رام الله / سما /

قال نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ، اليوم السبت 16 أغسطس 2025، إن الأسير القائد مروان البرغوثي يشكل رمزا للنضال الفلسطيني، والقيادة الفلسطينية تبذل جهودا متواصلة على المستويات كافة من أجل الإفراج عنه وعن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال زيارته منزل عائلة الأسير البرغوثي، في إطار التأكيد على الموقف الفلسطيني الثابت تجاه قضية الأسرى باعتبارها أولوية وطنية، برفقة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، وأمين سر حركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة موفق سحويل، وعدد من أعضاء لجنة الإقليم.

وأكد الشيخ أن ما يتعرض له الأسرى جراء السياسات الإسرائيلية هو إعدام بطيء يتطلب تدخل الهيئات والمنظمات الدولية لحمايتهم.