  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجمد الحسابات البنكية لكنيسة الروم الأرثوذكس في القدس

السبت 16 أغسطس 2025 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجمد الحسابات البنكية لكنيسة الروم الأرثوذكس في القدس



رام الله / سما /

في خطوة غير مسبوقة، جمدت سلطات الاحتلال، الحسابات البنكية لكنيسة الروم الأرثوذكس في القدس.

وقال الناطق باسم كنيسة الروم الأرثوذكس إن هذا القرار سيمنع الكنيسة من أداء واجبها ورسالتها الدينية والاجتماعية، مؤكدًا رفض الكنيسة وشجبها للإجراء الذي يتعارض مع الأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن رؤساء الكنائس في القدس في حالة انعقاد دائم لبحث سبل الرد على هذا القرار ومواجهته.

كما أكدت اللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس في القدس، أن الاحتلال فرض أيضًا ضرائب باهظة على ممتلكات الكنيسة بهدف تغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي.

وحذرت من هجمة غير مسبوقة تتعرض لها الكنائس في الأرض المقدسة.

#الاحتلال #القدس

الأكثر قراءة اليوم

سمير حليلة: لدي شروط لحكم غزة

ترقب طرح أفكار التهدئة الجديدة خلال أيام بعد مشاورات القاهرة-الدوحة التحضيرية

القناة 12 العبرية : وثيقة سرية سلمت لنتيناهو بان حماس جاهزة الآن لـ"صفقة جزئية"

مسؤول مصري سابق يعلق على فيديو البرغوثي واقتحام زنزانته

رئيس الاستخبارات السابق: نتنياهو جبان ورئيس الأركان مصاب بالبارانويا

نتنياهو: هدفي القضاء على “حماس” والأمر الوحيد الذي سيحرر “المخطوفين” هو الضغط العسكري ويمكننا هدم غزة بيوم واحد

الفصائل الفلسطينية توجه نداء إلى مصر من قلب القاهرة

الأخبار الرئيسية

حماس

صحيفة عبرية: حماس تغير موقفها من الصفقة وخلافات إسرائيلية حول كيفية التعامل معه

IMG_1215

12 مليون شاهدوا البرنامج بالإنجليزيّة الذي فَضَحَ واشنطن وإسرائيل.. راهبة قضت عقديْن بفلسطين: حماس حركة مقاومة تدافع عن شعبها وأرضها..

تل أبيب وطهران ترفعان مستوى التأهب العسكري: الدفاع المدني الإسرائيلي يتلقى تعليمات للاستعداد لحرب مع إيران

رئيس الاستخبارات السابق: نتنياهو جبان ورئيس الأركان مصاب بالبارانويا

مسؤولان أمريكيان سابقان في ادارة ترامب : لا دليل على سرقة حماس للمساعدات في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية