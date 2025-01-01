الاحتلال يجمد الحسابات البنكية لكنيسة الروم الأرثوذكس في القدس

رام الله / سما /

في خطوة غير مسبوقة، جمدت سلطات الاحتلال، الحسابات البنكية لكنيسة الروم الأرثوذكس في القدس.

وقال الناطق باسم كنيسة الروم الأرثوذكس إن هذا القرار سيمنع الكنيسة من أداء واجبها ورسالتها الدينية والاجتماعية، مؤكدًا رفض الكنيسة وشجبها للإجراء الذي يتعارض مع الأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن رؤساء الكنائس في القدس في حالة انعقاد دائم لبحث سبل الرد على هذا القرار ومواجهته.

كما أكدت اللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس في القدس، أن الاحتلال فرض أيضًا ضرائب باهظة على ممتلكات الكنيسة بهدف تغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي.

وحذرت من هجمة غير مسبوقة تتعرض لها الكنائس في الأرض المقدسة.