أكثر من 200 مريض بغزة حياتهم مهددة جراء نقص الأدوية وسوء التغذية

غزة / سما /

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، اليوم السبت، إن المستشفيات في القطاع تعيش أوضاعًا كارثية نتيجة الاكتظاظ الشديد بالجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وأوضح في تصريح صحفي أن الطواقم الطبية تواجه عجزًا كبيرًا في الإمكانات، ما أدى إلى زيادة حالات البتر بين المصابين لعدم فعالية المضادات الحيوية في مواجهة البكتيريا.

وأضاف أن أكثر من 200 مريض في المستشفى باتت حياتهم مهددة بشكل مباشر نتيجة النقص الحاد في الأدوية وسوء التغذية.

كما حذر من تفاقم الكارثة الصحية إذا استمر الحصار ومنع دخول الإمدادات الطبية.