أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* "الحياة الجديدة":
- فلسطين تناشد الأمم المتحدة والصليب الأحمر التدخل لحماية الأسرى
- إرهاب المستوطنين.. إصابات بالمزرعة الشرقية ومسافر يطا وإحراق مركبات وأجزاء من منزل في عطارة
- 31 دولة عربية وإسلامية: تصريحات نتنياهو عن "اسرائيل الكبرى" تهديد للأمن القومي العربي
- استشهاد 1760 مواطنا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة منذ أواخر أيار
- واشنطن تقاضي إدارة ترامب بسبب استيلائها على إدارة شرطة العاصمة
- "الرئاسة العليا": الاحتلال يستهدف الكنيسة الأرثوذكسية في القدس
* "الأيام":
- 75 شهيدا.. عدوان بري واسع على حي الزيتون وقصف مدرسة بمدينة غزة
- سموتريش: مخطط توسيع "معاليه أدوميم" سيبدأ الأربعاء المقبل
- انطلاق قمة ترامب وبوتين في ألاسكا بشأن حرب أوكرانيا
- صحيفة إسرائيلية: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات بغزة
- تنديد عربي ودولي متصاعد بتصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"
- المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم: إحراق مركبات ومنزل ووقوع إصابات
- التفكجي: الاحتلال يسرع وتيرة ضم الضفة عبر تقليص الجيش وتعزيز البنية المدنية
* "القدس":
- 50 شهيدا وعشرات الجرحى تحت الأنقاض
- انطلاق أعمال قمة ألاسكا بين ترمب وبوتين
- البرلمان البلجيكي يناقش الاعتراف بدولة فلسطين
- بيان صادر عن 31 دولة عربية وإسلامية... "اسرائيل الكبرى" تهديد للأمن القومي العربي
- تهجير عائلات من تجمع شلال العوجا
- 40 ألفا يؤدون الجمعة بالمسجد الأقصى
- إسرائيل اغتالت 1760 مجوعا