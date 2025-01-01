  1. الرئيسية
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 16 أغسطس 2025 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

 

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

-  فلسطين تناشد الأمم المتحدة والصليب الأحمر التدخل لحماية الأسرى

- إرهاب المستوطنين.. إصابات بالمزرعة الشرقية ومسافر يطا وإحراق مركبات وأجزاء من منزل في عطارة

- 31 دولة عربية وإسلامية: تصريحات نتنياهو عن "اسرائيل الكبرى" تهديد للأمن القومي العربي

- استشهاد 1760 مواطنا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة منذ أواخر أيار

- واشنطن تقاضي إدارة ترامب بسبب استيلائها على إدارة شرطة العاصمة

- "الرئاسة العليا": الاحتلال يستهدف الكنيسة الأرثوذكسية في القدس

 

* "الأيام":

- 75 شهيدا.. عدوان بري واسع على حي الزيتون وقصف مدرسة بمدينة غزة

- سموتريش: مخطط توسيع "معاليه أدوميم" سيبدأ الأربعاء المقبل

- انطلاق قمة ترامب وبوتين في ألاسكا بشأن حرب أوكرانيا

- صحيفة إسرائيلية: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات بغزة

- تنديد عربي ودولي متصاعد بتصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"

- المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم: إحراق مركبات ومنزل ووقوع إصابات

- التفكجي: الاحتلال يسرع وتيرة ضم الضفة عبر تقليص الجيش وتعزيز البنية المدنية

 

* "القدس":

- 50 شهيدا وعشرات الجرحى تحت الأنقاض

- انطلاق أعمال قمة ألاسكا بين ترمب وبوتين

- البرلمان البلجيكي يناقش الاعتراف بدولة فلسطين

- بيان صادر عن 31 دولة عربية وإسلامية... "اسرائيل الكبرى" تهديد للأمن القومي العربي

- تهجير عائلات من تجمع شلال العوجا

- 40 ألفا يؤدون الجمعة بالمسجد الأقصى

- إسرائيل اغتالت 1760 مجوعا

#الصحف الفلسطينية

