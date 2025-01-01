  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

السبت 16 أغسطس 2025 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض ملموس على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية ودافئا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر.

الأكثر قراءة اليوم

سمير حليلة: لدي شروط لحكم غزة

ترقب طرح أفكار التهدئة الجديدة خلال أيام بعد مشاورات القاهرة-الدوحة التحضيرية

القناة 12 العبرية : وثيقة سرية سلمت لنتيناهو بان حماس جاهزة الآن لـ"صفقة جزئية"

مسؤول مصري سابق يعلق على فيديو البرغوثي واقتحام زنزانته

مستعدون لكربلاء جديدة..أمين عام حزب الله : لن نسلم السلاح إما أن نعيش معا أو على الدنيا السلام

إسرائيل تحشد قواتها للعدوان المقرر الشهر المقبل على مدينة غزة ..

نتنياهو: هدفي القضاء على “حماس” والأمر الوحيد الذي سيحرر “المخطوفين” هو الضغط العسكري ويمكننا هدم غزة بيوم واحد

الأخبار الرئيسية

تل أبيب وطهران ترفعان مستوى التأهب العسكري: الدفاع المدني الإسرائيلي يتلقى تعليمات للاستعداد لحرب مع إيران

رئيس الاستخبارات السابق: نتنياهو جبان ورئيس الأركان مصاب بالبارانويا

مسؤولان أمريكيان سابقان في ادارة ترامب : لا دليل على سرقة حماس للمساعدات في غزة

تواصل اعدام المجوعين ..عشرات الشهداء والجرحى وإخلاء مناطق في مدينة غزة

القناة 12 العبرية : وثيقة سرية سلمت لنتيناهو بان حماس جاهزة الآن لـ"صفقة جزئية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية