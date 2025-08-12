تواصل اعدام المجوعين ..عشرات الشهداء والجرحى وإخلاء مناطق في مدينة غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 153 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من خمسين شهيدا منذ فجر الجمعة في مختلف مناطق القطاع بينهم 16 من منتظري المساعدات.

وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية حالة وفاة واحدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 240 شهيدًا، من بينهم 107 أطفال.

وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ما لم يسمح بدخول المساعدات الأساسية بسرعة وأمان ودون قيود.

غزة والشمال

ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددًا من المنازل، في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وارتقى سبعة شهداء ومصابون اثر استهداف مجموعة من الخيام في محيط مدرسة الماجدة وسيلة بحي الرمال غرب غزة مساء الجمعة.

وسبق ذلك استشهاد سبعة مواطنين اثر استهداف مدرسة موسى بن نصير في حي الدرج شرق مدينة غزة.

واستشهد 6 مواطنين وعدد كبير من المصابين من طالبي المساعدات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة خلال 24 ساعة.

جنوب القطاع

واستشهدت المواطنة سجى غسان النفار وزوجها يوسف معتصم البطة جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

واستشهد تسعة مواطنين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في غارات متفرقة على خان يونس اغلبهم من منتظري المساعدات.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وسط القطاع

وارتقى ستة شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة

وارتقى شهيدان وإصابات ظهر الجمعة في استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين على سطح مبنى العيادة الخارجية بمشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزّة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 51 مواطنا بينهم شهيدان انتشال و369 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 61,827 شهيدًا و155,275 إصابة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ بدء العدوان الجديد في 18 مارس 2025، سُجل 10,300 شهيد و43,234 إصابة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي واستهداف المدنيين ومناطق المساعدات.

وفي سياق متصل، وثّقت وزارة الصحة ارتفاع أعداد "شهداء لقمة العيش"، وهم الضحايا الذين استُهدفوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية. حيث سُجل خلال الساعات الماضية 17 شهيدًا و250 إصابة، ليرتفع عددهم الكلي إلى 1,898 شهيدًا وأكثر من 14,113 إصابة.