  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية المصري يحذر بعد تصريحات "إسرائيل الكبرى"

الجمعة 15 أغسطس 2025 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصري يحذر بعد تصريحات "إسرائيل الكبرى"



القاهرة/سما/

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا جديدا لإدانة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" وذلك خلال اتصالات هاتفية لوزير الخارجية بدر عبد العاطي.


وأجرى الوزير عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، واتصالا مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حيث كرر وزير الخارجية المصري خلال الاتصال رفض مصر القاطع للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، كما استنكر القرارات الأخيرة الخاصة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأكد عبد العاطي رفض مصر للتصريحات الأخيرة الداعية إلى تجسيد ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، محذراً من خطورة هذه التوجهات التي تُفاقم مشاعر الكراهية والتطرف وتُهدد استقرار المنطقة.

وشدد الوزير المصري على أهمية تكثيف الجهود والضغوط الأوروبية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، معرباً عن تقديره للموقف الفرنسي المشرف والشجاع في نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأكد أن تحقيق حل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. كما دعا إلى حشد المزيد من الاعترافات الغربية بالدولة الفلسطينية، خاصة على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية المبذولة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى المسؤولية الكاملة التي تتحملها إسرائيل كقوة احتلال في فتح جميع المعابر الخمسة لضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية دون عوائق، معدداً بسياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين. من جانبه، أعرب الوزير الفرنسي عن تقدير بلاده الكامل للجهود المصرية ودعمها المستمر لها.

كما ناقش الملف النووي الإيراني بالتفصيل، حيث تطرقا إلى الجهود الرامية لخفض التصعيد واستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (E3) للتوصل إلى حل سلمي يبتعد عن التصعيد العسكري، وذلك لتجنب المزيد من التوتر وعدم الاستقرار في منطقة تعاني أصلاً من أزمات متعددة واضطرابات مستمرة.

الأكثر قراءة اليوم

الأمير تركي الفيصل يعلق على إمكانية التطبيع مع تل أبيب حاليا ورؤية نتنياهو لـ"إسرائيل الكبرى"(فيديو)

نتنياهو يحدد 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة

فصائل فلسطينية بالقاهرة: تجاوبنا مع كل مقترحات وقف العدوان على غزة وندعو مصر لرعاية “اجتماع وطني طارئ” لتوحيد الصف

هاليفي يوجه اتهامات خطيرة لرئيس الموساد

الرئيس عباس للفصائل الفلسطينية: لا نريد دولة مسلحة

واشنطن معلقةً على مشروع سموتريتش الاستيطاني: يتماشى مع هدف ترامب

مستعدون لكربلاء جديدة..أمين عام حزب الله : لن نسلم السلاح إما أن نعيش معا أو على الدنيا السلام

الأخبار الرئيسية

20250812071422reup-2025-08-12t071222z_1169227933_rc20reavlhaq_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza-youth.h-730x438 (1)

ترقب طرح أفكار التهدئة الجديدة خلال أيام بعد مشاورات القاهرة-الدوحة التحضيرية

689f19134236041cb51c8b5b

سمير حليلة: لدي شروط لحكم غزة

689eefee423604777a75f845

سموتريتش: ترامب الأكثر دعما لإسرائيل.. ونرفض أي دولة فلسطينية!

689ee7eb423604777a75f83e

دبلوماسيون إسرائيليون يحذرون من العزلة الدولية المتصاعدة لـ"إسرائيل"

689e616b4236044f8155db5f

" مهاجمة إيران ممنوعة ومستحيلة.. حرب كلامية بين كاتس وبينيت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية