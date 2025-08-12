  1. الرئيسية
مسؤول مصري سابق يعلق على فيديو البرغوثي واقتحام زنزانته

الجمعة 15 أغسطس 2025 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول مصري سابق يعلق على فيديو البرغوثي واقتحام زنزانته



القاهرة/سما/

أكد وكيل وزارة الأوقاف المصري الأسبق الشيخ سعد الفقي أن اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنزانة الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي وتهديده له جريمة مكتملة الأركان.


وأكد الفقي في تصريحات لـRT أن الشرائع السماوية تكرم الأسرى وترعى حقوقهم، وهذا ما تنتهكه إسرائيل من خلال التنكيل والتعذيب والتنمر على الأسرى الفلسطينيين على مر الزمان والمكان. وقد ظهر ذلك واضحًا من خلال تدهور صحة الأسير المناضل مروان البرغوثي.

واستطرد قائلًا إن: "ما حدث من بن غفير وزير الأمن الصهيوني، انحطاطٌ واضحٌ وسفالةٌ، وضربٌ لكل المواثيق والشرائع، حتى إن "شريعة الغاب" لتتبرأ من هذا السلوك الذي لم يُعهد من قبل في أي دولة. وطالب المنظمات الدولية والحقوقية بتفعيل دورها وتقديم مذكرات إلى الأمم المتحدة لفضح السلوك العدواني للحكومة الصهيونية".

وقال الكاتب إن الإسلام كدين سماوي رسم الخطوط وحدد كيفية معاملة الأسرى، فقد مدح من يطعمهم ويرعى مصالحهم ويحافظ على كرامتهم، مستشهدًا بقوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا} (الإنسان: 8-9). فهذه صفات الأبرار، الذين يبرون الله بطاعتهم وإحسانهم.

واختتم بالقول إنه لا بد من موقف عربي موحد ضد الغطرسة الصهيونية وانتهاكات حقوق الإنسان، والوقوف بشدة ضد جرائمهم التي تتمثل في الإبادة الجماعية وتغيير الخريطة الديموغرافية لفلسطين، والتي تحدث علنًا دون رادع.

كان مقطع فيديو قد أظهر اقتحام بن غفير لقسم العزل الانفرادي في سجن "جانوت"، وهدد البرغوثي في زنزانته قائلا "إن من يستهدف شعب إسرائيل سوف نبيده"، فيما بدا البرغوثي، نحيلا، وقد تغيرت ملامحه بحسب عائلته.

