الجيش المصري يوضح دوره في مساعدة أهالي غزة منذ بداية الحرب

القاهرة/سما/

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة فيديو توضيحي للمساعدات الإنسانية المصرية لقطاع غزة.



وقالت الصفحة إن رحلة قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدأت من مصر وتحديدا من مطار العريش بتاريخ 21 أكتوبر 2023، حيث هبطت الطائرات المحملة بالاعانات الدولية التي وصل عددها إلى 1022 طائرة وتحمل 27247 طن من المساعدات الإنسانية.

كما تم استقبال 32 سفينة مساعدات بمدينة العريش تحمل 74779 طن من المساعدات الإنسانية.

وتنطلق الشاحنات بعد عبورها من الجانب المصري إلى معبر رفح الحدودي، حيث كانت تتجه جنوبا إلى معبر العوجة ثم تتجه إلى التفتيش الذي يستغرق من 18 إلى 24 ساعة، وتعود بعد ذلك إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح، ثم تدخل إلى قطاع غزة، وتسلك الشاحنات الخاصة بوكالة الأونروا معبر كرم أبو سالم ثم تتوجه إلى القطاع.

أما بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني بتاريخ 7 مايو 2025، فقد توقف شريان الحياة الوحيد عن العمل، ولم تستطع المساعدات دخول معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ورغم القيود الإسرائيلية لإدخال المساعدات، وهو ما أكده عليه عدد كبير من الدول.

ومع ذلك استمرت جهود الدولة المصرية على رأسها القوات المسحلة، في مساندة الأشقاء الفلسطينيين وذلك من خلال عمليات الاسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية، ومنذ بداية الأزمة حتى الآن ساهمت الدولة المصرية، بإدخال أكثر من 70% من إجمالي المساعدات والتي تتمثل في : 45125 شاحنة، تحمل 500 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية، 209 سيارة إسعاف، 81380 كم طن من الوقود، 168عملية إسقاط جوي من الجانب المصري تحمل 3730 طن من المساعدات الإنسانية، فضلا عن استقبال 18560 مصابا ومرافق من قطاع غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية .

ودخل منذ27 يوليو حتى 14 أغسطس 2025، حوالي 1341 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم بجانب إسقاط 25 من الجانب المصري بحملة 24 طنا .

وأكدت الصفحة الرسمية المتحدث العسكري، أن مصر ستستمر في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء في غزة .