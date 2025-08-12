  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين رفعوا أعلام "حماس" بجنازة شمال الضفة

الجمعة 15 أغسطس 2025 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين رفعوا أعلام "حماس" بجنازة شمال الضفة



الضفة/سما/

اعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين رفعوا أعلام حركة "حماس" خلال جنازة في قرية دوما شمال الضفة الغربية.

 

بالإضافة إلى الاعتقالات، وجهت القوات الإسرائيلية مكالمات تحذيرية لأكثر من 20 من المشاركين في الجنازة، وأرسلت رسائل رادعة إلى 45 مشتبها آخر.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها "أوقفت  بالتعاون مع جيش الدفاع 5 فلسطينيين خلال جنازة في دوما رفعوا أعلام حماس الإرهابية ورددوا شعارات تحريضية، فيما أرسلت تحذيرات لأكثر من 20 مشاركا، بينما تلقى 45 آخرون رسائل تحذير".

وأضافت الشرطة الإسرائيلية: "لن نسمح بدعم الإرهاب وسنكون بالمرصاد".

ويشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية منذ أوائل 2025، خاصة في شمالها، مستهدفا المسلحين الفلسطينيين.

وتشمل العملية اقتحامات، اعتقالات، وتدمير للبنية التحتية، مع استخدام دبابات وتعزيزات عسكرية لأول مرة منذ عقود.

الأكثر قراءة اليوم

الأمير تركي الفيصل يعلق على إمكانية التطبيع مع تل أبيب حاليا ورؤية نتنياهو لـ"إسرائيل الكبرى"(فيديو)

نتنياهو يحدد 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة

فصائل فلسطينية بالقاهرة: تجاوبنا مع كل مقترحات وقف العدوان على غزة وندعو مصر لرعاية “اجتماع وطني طارئ” لتوحيد الصف

هاليفي يوجه اتهامات خطيرة لرئيس الموساد

الرئيس عباس للفصائل الفلسطينية: لا نريد دولة مسلحة

واشنطن معلقةً على مشروع سموتريتش الاستيطاني: يتماشى مع هدف ترامب

مستعدون لكربلاء جديدة..أمين عام حزب الله : لن نسلم السلاح إما أن نعيش معا أو على الدنيا السلام

الأخبار الرئيسية

20250812071422reup-2025-08-12t071222z_1169227933_rc20reavlhaq_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza-youth.h-730x438 (1)

ترقب طرح أفكار التهدئة الجديدة خلال أيام بعد مشاورات القاهرة-الدوحة التحضيرية

689f19134236041cb51c8b5b

سمير حليلة: لدي شروط لحكم غزة

689eefee423604777a75f845

سموتريتش: ترامب الأكثر دعما لإسرائيل.. ونرفض أي دولة فلسطينية!

689ee7eb423604777a75f83e

دبلوماسيون إسرائيليون يحذرون من العزلة الدولية المتصاعدة لـ"إسرائيل"

689e616b4236044f8155db5f

" مهاجمة إيران ممنوعة ومستحيلة.. حرب كلامية بين كاتس وبينيت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية