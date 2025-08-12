  1. الرئيسية
أول ردود الفعل على تصريح نعيم قاسم حول رفض تسليم سلاح حزب الله

الجمعة 15 أغسطس 2025 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول ردود الفعل على تصريح نعيم قاسم حول رفض تسليم سلاح حزب الله



بيروت/سما/

أثار تحذير الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم من أن قرار الحكومة تجريد الحزب من سلاحه قد يؤدي لفتنة أهلية جدلا واسعا في الأوساط السياسية اللبنانية.


وفيما يلي نستعرض أبرز ردود الأفعال على هذا التصريح:

النائب جورج عقيص عن حزب "القوات اللبنانية:
"قاسم لا يقوم بـ"كربلاء" لنفسه فقط، بل "لكل اللبنانيين"، ولا يمكن اتخاذ قرارات تمس جميع اللبنانيين دون استشارتهم أو فرض أي معتقد بالإكراه.
النائب أشرف ريفي:
على "حزب الله" عدم تكرار التهديد بالحرب الأهلية، وأي تصعيد محتمل "كارثة على الجميع وخاصة عليهم بعد أن عادوا علاقاتهم بكل المكونات اللبنانية"، والحل الوحيد يكمن في "الدولة فقط".
وزير العدل عادل نصار:
"تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعا عن سلاحه يضع حدا لمقولة إن "السلاح هو للدفاع عن لبنان".
كلام نعيم قاسم تهديد السلم الأهلي من قوى غير شرعية تتجاوز كل الحدود
النائب نديم الجميل:
"لا حياة للبنان ما دام سلاحكم خارج سلطة الدولة والحكومة مطالبة بالحسم".
النائب وضاح الصادق:
"السلم الأهلي ليس موضوع ابتزاز أو شد عصب مذهبي وحياة اللبنانيين ليست بيد حزب أو فريق أو طائفة".
النائب أديب عبد المسيح:
خطاب الأمين العام نعيم قاسم بالتهديد والوعيد تحت عنوان السلاح لا يبني وطنا ولا يحمي استقرارا.
لبنان لا يدار بمنطق إما معنا أو فالخراب، بل بالشراكة واحترام الدولة والقانون

وزير الصناعة جو عيسى الخوري:
الحرب في لبنان ليست لعبة فردية وقرارها لا يكتب بحبر طائفة بل بتوقيع الوطن كله.

