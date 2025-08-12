  1. الرئيسية
الرشق: لو كان بن غفير منتصرا في غزة لما قال ما قاله للبرغوثي

الجمعة 15 أغسطس 2025 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرشق: لو كان بن غفير منتصرا في غزة لما قال ما قاله للبرغوثي



غزة/سما/

علق القيادي في "حماس" عزت الرشق على فيديو وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي يهدد فيه الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي قائلا، "لو كان بن غفير منتصرا في غزة لما قال ما قاله".


وقال الرشق في بيان "لم يبق للتوحش معنى إلا وتمثل في أحد مسؤولي هذا الكيان اللاإنساني".

وأضاف: "وزير صهيوني يجمع جيشه وحرسه ودموية دولته ويقف أمام قائد أسير مكبل ومعزول انفراديا، بالكاد يقوى على الوقوف، ويخاطبه قائلا: لن تنتصروا علينا!"، وتابع: "لو كان بن غفير منتصرا في غزة، لما قال ما قال، لكنها عنجهية المجرم الذي فشل في تحقيق هدفة وهزمت هيبته وتمرغت سمعته بعار الدهر".

وتابع الرشق: "‘من يقتل الأطفال والنساء سنمحوه‘ وهل يجرؤ على هذه الجرائم النازية أحد في العالم غير الكيان الصهيوني النازي، وهل أحد غيره يقتل الرضّع وأمهاتهم قصفا وتجويعا".

وختم الرشق بالقول: "كل التضامن مع الأخ القائد مروان البرغوثي، وإن الليل مهما اشتد سواده لمبشر بفجر الحرية القريب بإذن الله".

كان مقطع فيديو قد أظهر اقتحام بن غفير لقسم العزل الانفرادي في سجن "جانوت"، وهدد البرغوثي في زنزانته قائلا "إن من يستهدف شعب إسرائيل سوف نبيده"، فيما بدا البرغوثي، نحيلا، وقد تغيرت ملامحه بحسب عائلته.

