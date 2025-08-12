مؤسس منظمة "المطبخ العالمي" يصل إلى قطاع غزة

وتأتي هذه الزيارة الطارئة لتقييم احتياجات السكان المتضررين وتوسيع نطاق عمليات إطعام الآلاف من الجوعى والمحتاجين.

زيارة أندريس جاءت بتنسيق عال المستوى من الإدارة الأمريكية، حيث تم التنسيق لضمان وصول المساعدات الغذائية بشكل فوري وفعال إلى المناطق الأكثر تضررا في القطاع. وأكد مصدر مقرب أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود دولية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.



يذكر أن منظمة "المطبخ العالمي" كانت قد نفذت سابقا عدة حملات إغاثية في مناطق النزاعات والكوارث حول العالم، وتستعد الآن لتعزيز وجودها في غزة عبر مطابخ ميدانية وشبكة توزيع واسعة.