مؤسس منظمة "المطبخ العالمي" يصل إلى قطاع غزة

الجمعة 15 أغسطس 2025 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسس منظمة "المطبخ العالمي" يصل إلى قطاع غزة



وكالات/سما/

وصل مدير ومؤسس منظمة "المطبخ العالمي" خوسيه أندريس إلى قطاع غزة اليوم في مهمة إنسانية.

 

وتأتي هذه الزيارة الطارئة لتقييم احتياجات السكان المتضررين وتوسيع نطاق عمليات إطعام الآلاف من الجوعى والمحتاجين.

زيارة أندريس جاءت بتنسيق عال المستوى من الإدارة الأمريكية، حيث تم التنسيق لضمان وصول المساعدات الغذائية بشكل فوري وفعال إلى المناطق الأكثر تضررا في القطاع. وأكد مصدر مقرب أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود دولية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.


يذكر أن منظمة "المطبخ العالمي" كانت قد نفذت سابقا عدة حملات إغاثية في مناطق النزاعات والكوارث حول العالم، وتستعد الآن لتعزيز وجودها في غزة عبر مطابخ ميدانية وشبكة توزيع واسعة.

