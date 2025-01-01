قاسم: قرار الحكومة تجريد "حزب الله" من سلاحه قد يؤدي لفتنة أهلية

بيروت/سما/

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم اليوم الجمعة إن الحكومة "تخدم المشروع الإسرائيلي عن دراية أو غير دراية"، داعيا إلى عدم زج الجيش اللبناني في مسار نزع سلاح الحزب.



وقال قاسم في كلمة له خلال إحياء "أربعينية الإمام الحسين" في مدينة بعلبك شرق لبنان، هذه الحكومة تقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي أكانت تدري أو لا تدري، متسائلا: "كيف تقبلون في الحكومة تسهيل قتل شركائكم في الوطن؟، وأضاف: "أنتم لا تحاولون حماية لبنان بل حماية حياتكم على حساب حياة شركائكم في الوطن"، وفق تعبيره.

وشدد قاسم على أن واجب الحكومة بناء البلد وليس تسليمه للإسرائيلي والأمريكي، وقال: "يا أصحاب السيادة وحصرية السلاح ألم تشاهدوا رئيس الأركان الإسرائيلي في أرضنا يهنئ جنوده على هذا الاحتلال ويعدهم بالمزيد وألم تسمعوا كلام نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"؟.

واعتبر قاسم أن "الحكومة تنفذ الأمر الأمريكي الإسرائيلي بإنهاء المقاومة ولو أدى ذلك إلى حرب أهلية وفتنة داخلية"، مشيرا إلى أن "الحكومة ارتكبت قرارا خطيرا جدا ينتهك الميثاق الوطني ويدمر الأمن الوطني، وهي قد خالفت العيش المشترك وعرضت البلد لأزمة كبيرة جدا".

وقال قاسم إن قرار الحكومة اللبنانية تجريد حزب الله من سلاحه قد يؤدي إلى فتنة أهلية، وأضاف أن "المقاومة لن تسلم سلاحها وأن العدوان مستمر وسنخوض المعركة اذا لزم الأمر ونحن واثقون أننا سننتصر، وفق قوله.

وكشف قاسم أن هناك اتفاقا بين حزب الله وحركة أمل لتأجيل فكرة التظاهرات في الشارع.

وبينما شكر الشيخ قاسم "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها بالمال والسلاح والمواقف السياسية والشهداء"، اعتبر أن "بعض الدول العربية تدعم إسرائيل في ضرب المقاومة".