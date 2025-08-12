"فتح" تحمّل "إسرائيل" المسؤولية عن حياة مروان البرغوثي بعد تهديدات بن غفير

رام الله/سما/

حملت حركة "فتح" الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مروان البرغوثي، مؤكدة "أن تهديدات الاحتلال لن تنال من عضده وصموده وإرادته".



وأضافت في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية اليوم الجمعة، "أن تهديد الوزير في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير للأسير القائد مروان البرغوثي يعد انتهاكا سافرا لكافة المواثيق والتشريعات الدولية، وأهمها؛ اتفاقية جنيف الرابعة"، مؤكدة "أن هذا التهديد يأتي ضمن إجراءات قمعية ممنهجة تمارسها منظومة الاحتلال الاستعمارية بحق أسرانا وأسيراتنا في المعتقلات بقيادة وزير متطرف موصوم دوليا بالفاشية والإجرام".

ودعت فتح المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ذات الصلة إلى "وقف انتهاكات منظومة الاحتلال الاستعمارية تجاه أسرانا وأسيراتنا في المعتقلات، ومنهم، الأسير القائد البرغوثي"، مضيفة "أن منظومة الاحتلال بإجراءاتها القمعية والتنكيلية تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والاتفاقات والمعاهدات ذات العلاقة".

كان مقطع فيديو قد أظهر اقتحام بن غفير لقسم العزل الانفرادي في سجن "جانوت"، وهدد البرغوثي في زنزانته قائلا "إن من يستهدف شعب إسرائيل سوف نبيده"، فيما بدا البرغوثي، نحيلا، وقد تغيرت ملامحه بحسب عائلته.