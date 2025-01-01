  1. الرئيسية
بلدية عيترون في جنوب لبنان تدين الاعتداء الإسرائيلي على شرطي البلدية

الجمعة 15 أغسطس 2025 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية عيترون في جنوب لبنان تدين الاعتداء الإسرائيلي على شرطي البلدية



بيروت/سما/

أعلنت بلدية عيترون في جنوب لبنان إصابة أحد موظفيها بجروح إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية فيما كان على دراجة نارية تابعة للبلدية أمس الخميس.


وذكرت البلدية في بيان أن الاستهداف أدى أيضا إلى إصابة مواطنة من أبناء البلدة كانت تمر صدفة في مكان الاعتداء في حي الضهور، مدينة "بأشد العبارات هذا الاستهداف الصارخ لأحد طواقمها وهو يؤدي مهامه المعلنة والمعروفة، ضمن نطاق عمله الدؤوب لتسيير شؤون الأهالي في البلدة، وفق المهام المحددة والقوانين المرعية الإجراء".

وأكد البيان أن "الاعتداء على شرطي البلدية يشكل حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال الطواقم الرسمية والأجهزة المدنية في لبنان، وأن ما جرى يوضع في عهدة الجهات الرسمية المعنية لمتابعة هذه الاعتداءات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها".

