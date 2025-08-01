  1. الرئيسية
بعد استشهاد "بيليه فلسطين".. دعوات في الأمم المتحدة لمعاقبة إسرائيل رياضيا

الجمعة 15 أغسطس 2025 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد استشهاد "بيليه فلسطين".. دعوات في الأمم المتحدة لمعاقبة إسرائيل رياضيا



غزة/سما/

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى استبعاد إسرائيل من جميع المسابقات.

 

وجاءت دعوتها بعد أن شاركت منشورا على منصة "إكس" من حساب "يويفا" حول وفاة لاعب منتخب فلسطين السابق سليمان العُبيد الملقب بـ"بيليه الكرة الفلسطينية"، وعلقت قائلة: "حان الوقت لاستبعاد قتَلَته من البطولات، لنحرر الرياضة من الفصل العنصري والإبادة الجماعية".

وكان نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح طالب في وقت سابق "يويفا" بالكشف عن تفاصيل وفاة اللاعب الفلسطيني، متسائلا عن مكان وزمان الحادث.

يُذكر أن خبر وفاة العُبيد أُعلن في 6 أغسطس الجاري، حيث أفاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أنه قُتل جراء قصف نفذته القوات الإسرائيلية استهدف مدنيين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية جنوب قطاع غزة.

ولد العبيد في 24 مارس 1984 بمدينة غزة، وكان متزوجا وأبا لخمسة أطفال. بدأ مشواره الرياضي مع نادي خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى نادي الأمعري في الضفة الغربية، حيث فاز بلقب أول دوري محترفين عام 2010، قبل أن يعود إلى غزة ويلتحق بصفوف نادي غزة الرياضي، حيث توج هدافا للدوري في موسمي 2015-2016 و2016-2017.

سجل أكثر من 100 هدف في مسيرته، وشارك مع المنتخب الوطني الفلسطيني، مسجلا 4 أهداف دولية، من بينها هدف أسطوري بضربة مقصية في مرمى اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا 2010.

