" مهاجمة إيران ممنوعة ومستحيلة.. حرب كلامية بين كاتس وبينيت

القدس المحتلة/سما/

وجه وزير الدفاع يسرائيل كاتس انتقادا لاذعا لرئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، بعد أن هاجمه الأخير بسبب "حملة إهانة وتحريض" ضد رئيس الأركان إيال زامير.



وفي التفاصيل، كتب نفتالي بينيت مساء الأربعاء عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لم يسبق في تاريخ الدولة أن رأينا شيئا كهذا.. من المهم أن أوضح لكم ما يحدث هنا في الأيام الأخيرة.. وزراء الحكومة، نتنياهو، وعائلته، يشنّون حملة إهانة وتحريض ضد رئيس الأركان إيال زامير، الرجل الذي يقود الجيش في لحظة مصيرية. يصفونه بأنه "ضعيف"، "يساري"، "غير هجومي"، ويسرّبون إلى الإعلام سلسلة من الإهانات. ويوجه وزير الدفاع يسرائيل كاتس إليه وابلا من الرسائل المهينة".

وأضاف بينيت: "لماذا؟ ليس بسبب غزة ولا بسبب السياسة.. السبب الحقيقي هو أن رئيس الأركان قام بواجبه وفقا للقانون، وأصدر أوامر تجنيد لعشرات الآلاف من الشبان الحريديم، الذين يحتاج إليهم جنودنا كحاجتهم إلى الهواء.. السياسيون الحريديم هددوا: "إذا لم تُلغَ هذه الأوامر، فسوف يُسقطون الحكومة".. هذه هي القصة، لا أكثر".

وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق: "وهكذا، بدلا من الوقوف خلف الجيش، فتحت الحكومة هجوما على الجيش"، مردفا: "منذ قيام الدولة، من بن غوريون وحتى بيغن وشامير، لم يكن هناك رئيس وزراء واحد أهان وحرض بهذه الطريقة ضد قادة الجيش والشاباك. اليوم أصبحت هذه هي طريقة التعامل".

وختم بينيت منشوره بالقول: "هذه حكومة "ذاتية المناعة" تهاجم أسس الدولة من أجل البقاء سياسيا، ولا يجب أن تدوم يوما واحدا إضافيا".



في حين أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس رد على منشور بينيت يوم الخميس بتغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" جاء فيها: "نفتالي بينيت، الذي ادّعى في جميع وسائل الإعلام، قبل أيام قليلة من الهجوم التاريخي الذي قدناه على إيران، أن مهاجمة إيران ممنوعة ومستحيلة! يتظاهر بأنه خبير أمني، وينتقد السياسة الأمنية، وينتقدني كوزير للدفاع".

وأردف: "هناك كثيرون أنا مستعد لسماع انتقاداتهم ومناقشة حججهم، لكن في هذه الحالة، الأمر ليس كذلك".



جدير بالذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التقى رئيس الأركان إيال زامير يوم الخميس لأول مرة منذ اندلاع التوتر بينهما، في حفل منح رتبة لواء لدان نيومان، حيث لم يتصافحا أو يتبادلا التحية.

كما عقد كاتس في ذات اليوم، اجتماعا مع زامير وكبار القادة العسكريين، لبحث المبادئ العامة لخطة السيطرة على مدينة غزة.

يشار إلى أن الخلاف العلني بين وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش تصاعد مؤخرا، إذ شهد يوم الاثنين الماضي مواجهة بينهما حول اجتماع عقده زامير لمناقشة التعيينات القيادية في الجيش، أعقبها رفض كاتس للمناصب المقترحة.