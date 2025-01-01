  1. الرئيسية
خبير مصري: تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" انتحار وإفلاس سياسي

الجمعة 15 أغسطس 2025 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة/سما/

قال خبير شئون الأمن القومي المصري، الكاتب الصحافي محمد مخلوف، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى تعد انتحارا وتعبر عن إفلاسه السياسي.

واعتبر مخلوف في تصريحات خاصة لـRT، أن نتنياهو يحاول مغازلة الداخل الإسرائيلي بسبب الضغوط الداخلية الكبيرة عليه، فضلا عن الخلافات داخل جيش الاحتلال ورفض العديد من المجندين المشاركة في الحرب، وإصابة العديد منهم بأمراض نفسية.


وقوبلت تصريحات نتنياهو بورفض واسع من الدول العربية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومصر والأردن والسعودية ومجلس التعاون الخليجي، إذ اعتبروها تهديدا صريحا للأمن القومي العربي.

ويرى مخلوف أن هذه التصريحات جاءت في توقيت شديد الخطورة والحساسية يعكس رغبة إسرائيل في استغلال فترة الاضطراب في المنطقة لصالحها، ويكشف أن المفاوضات الحالية ما هي إلا محاولة لكسب الوقت لتنفيذ مخططات التهجير والتوسع على حساب الشعب الفلسطيني، دون وجود إرادة حقيقية لدى إسرائيل للتوصل إلى اتفاق.

لكن رغم كل ذلك، -بحسب مخلوف- يبذل فريق التفاوض المصري جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق هدنة، مؤكدا أن "الفريق المصري يعمل في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد ولم يكل أو يمل رغم العراقيل الإسرائيلية، وذلك حرصًا على القضية الفلسطينية ولإنقاذ الشعب الفلسطيني من التجويع الذي يفرضه الاحتلال وعمليات التطهير العرقي التي يقوم بها".

وأشار مخلوف، إلى أن نتنياهو تجاوز كل المسئولين الإسرائيليين السابقين من حيث "الدموية والإجرام"، مضيفا أن "التاريخ يثبت أن زعماء إسرائيليين متشددين مثل بيغن وشامير وشارون، رغم تشددهم، تراجعوا أمام الحقائق؛ فقد أعلن بيغن رفع الراية البيضاء أمام مصر وأعاد كامل حقوقها في أرضها، ودخل شامير المستنقع اللبناني واعترف بالخسائر، وانسحب شارون من غزة انسحابا أحاديا قبل 20 عامًا".

وأكد مخلوف، أن التعامل مع مثل هذه المجموعات من اليمين المتطرف ليس جديدًا، ولن تخضع مصر لأي ابتزاز أو تشويه من خلال أوهام يروج لها نتنياهو.

